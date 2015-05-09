دفترچه ضوابط معماری اسلامی تا پایان سال تکمیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین غیاثوند صبح شنبه در نشست تخصصی کمیسیون شهرسازی با بیان اینکه دفترچه ضوابط معماری اسلامی و ایرانی تا پایان سال جاری نهایی می شود، اظهارداشت: ضوابط موبوطه به مدلی شاخص و اجرایی تبدیل خواهد شد، ضوابطی که نه تنها در شهر و استان قزوین قابل استنادو استفاده است و بلکه، حوزه شهرسازی و معماری کل کشور بر آن تکیه خواهد کرد.

وی با تأکید بر اینکه معماری اسلامی و ایرانی در مقیاس استانی از امیدها و تأکیدات افراد دلسوز به شمار می آید، تصریح کرد: زمانی چهره شهر اسلامی و ایرانی می شود که تمامی آحاد جامعه از مسئولان، سازندگان و طراحان تا مجریان و شهروندان با یکدیگر همراه و همصدا باشند.

این عضو شورا با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در رابطه با لزوم توجه جامعه به معماری اسلامی و ایرانی یادآورشد: به گفته رهبر معظم انقلاب معماری اسلامی و ایرانی زمانی در جامعه اجرایی می شود که نمادهای بصری و جلوه های ظاهری به همراه محتوای برنامه های شهری و اجتماعی به این سبک پایبند باشند.

غیاثوند در این مقوله روشنگری جامعه و عدم توسل به اجبار در پایبندی آنان به این امر مهم را مهمترین رویکردها در بیشتر شناساندن این نوع معماری در جامعه دانست و خاطرنشان کرد: اگر "مردم" به این باور برسند که هیچ معماری و نمایی در محل سکونتشان نباید از سبک های غربی و ناملموس پیروی کند، مقدمه ای برای شکل گیری یک عزم ملی و مدیریت جهادی خواهد بود.

رئیس کمیسیون شهرسازی شورا با استناد به آیات قرآنی تأکید کرد: در این راه نباید شک و تردید داشت چراکه قرآن کریم مشورت و توکل بر خدا را از مهمترین مقدمات شروع هر کاری می دانند که می تواند در این حوزه نیز تجربه ای ارزشمند باشد.

وی با گریز به دیداری که اعضای شورای اسلامی شهر با حجت الاسلام والمسلمین عابدینی نماینده ولی فقیه در استان داشتند، اضافه کرد: در این دیدار امام جمعه قزوین معماری اسلامی و ایرانی را تعظیم شعائر الهی دانستندو عدم همراهی افراد با متولیان و دست اندرکاران این مهم را نشاندهنده عدم بهره مندی مخالفین از تقوی قلب برشمردند.

این عضو شورا در قدم اول بر شکل گیری باور و عزم ملی در رعایت اصول معماری اسلامی و ایرانی در بدنه مجموعه شهرداری تأکید کردو افزود: باید کارشناسان شهرسازی، معماری، عمرانی، نوسازی و بهسازی با عزم جدی وارد کار شوندو در این راه، با بهره مندی از تبادل نظر و سنجش راهکارها از دیگر افراد متخصص و دستگاهها و نهادهای دیگر در جهت اجرای این مقوله گام بردارند.

غیاثوند در ادامه با تأکید بر اینکه قانونگذار رمز اجرای کامل و کافی قانون را در مشارکت و اطاعت پذیری جامعه می داند، افزود: تجربه نشان داده برای اجرای طرح های ملی اگر مشارکت و همراهی مردم نباشد کارها ناتمام مانده و به نتیجه نخواهند رسید.

در ادامه جلسه محمدرضا صدیقی با تأکید بر اینکه الگوی معماری اسلامی و ایرانی باید برای مسئولان به اجبار و برای مردم فرهنگ سازی شود، گفت: اگر کریمانه تر در حوزه شهرسازی کار کنیم، معماری شاخص و ارزشمند بر جای مانده از گذشته را در شهر اجرایی خواهیم کرد معماری که خیابان سپه قزوین را شکل داده تا پس از گذشت سالهای سال از تأسیس همچنان بدون نقص به حیات خود ادامه دهد.

وی با تأکید بر اینکه اگر می خواهیم به شهر اسلامی برسیم باید به مؤلفه هایی توجه کنیم، ادامه داد: باید به معماری اسلامی و ایرانی در ساختمان سازی ها کریمانه توجه کردو شرایط را به گونه ای پیش برد که اماکن عمومی و ساختمانهای دولتی پایبند به معماری اسلامی و ایرانی باشند.

به گفته این عضو شورا اگر باور کنیم که معماری اسلامی و ایرانی نوعی سبک زندگی است و بایدآنرا باور کنیم، تصریح کرد: اگر معماری اسلامی و ایرانی به یک سنت و فرهنگ تبدیل شود، همراهی مردم را بدون اجبار خواهیم داشت.

نایب رئیس کمیسیون عمران شورا با انتقاد از سبک معماری امروزی خاطرنشان کرد: ساختمانهای ما بی حجاب شدندو ساکنین آنها در ساختمانهایی که می توانند براحتی فضای داخلی ساختمان دیگر را مشاهده کنند، آسایش و آرامش ندارندو این در حالی است که معماری اصیل اسلامی و ایرانی با ارزشها و معیارهای والای انسانی ارتباط تنگاتنگ دارد.

وی در پایان به پایبندی مجموعه شهرداری به معماری اسلامی و ایرانی و الگو پذیری معماران و سازندگان از معماری اسلامی دیگر کشورها از مهمترین کارهایی است که می توان در راستای ترویج معماری اسلامی و ایرانی انجام داد.

ابتدا باید معماری اسلامی و ایرانی الگوی مشخصی داشته باشد

علی صادقی نیارکی از اعضاء کمیسیون شهرسازی ابتدا تدوین الگوی معماری اسلامی و ایرانی که با روح والای انسانی مطابقت داشته باشد را از ضروریات اولیه برشمردو افزود: اگر در قدم اول طرح و چارچوب درست و منطقی از این نوع معماری داشته باشیم، در مرحله بعد با تدوین ضوابط اجرایی سازندگان، مسئولان و مردم را به این مقوله دعوت خواهیم کرد.

رئیس کمیسیون اداری و مالی مردم را علاقه مند و پایبند به معماری اسلامی و ایرانی دانست و گفت: آنان وقتی با مسئولان همراه می شوند که در عملکرد آنان پابندی به این نوع معماری را مشاهده نمایند و نما و معماری برج های تجاری، اماکن عمومی و ادارات و نهادهای دولتی و غیردولتی اسلامی و ایرانی باشد.

در ادامه این جلسه نیز علیرضا خزائلی معاون طرح و برنامه شهردار، محمد اسماعیل حافظی مدیر عامل خدمات طراحی شهرداری، صادق آریان معاون هنری سازمان فرهنگی ورزشی و دیگر میهمانان نظرات خود را در این رابطه بیان کردندو بر آمادگی خود برای تبدیل معماری اسلامی و ایرانی به مطالبه عمومی تأکید کردند.



ایجاد بستر فکری و اجتماعی برای نهادینه کردن و اجرای معماری اسلامی و ایرانی در جامعه و تبدیل این ضرورت مهم به مطالبه عمومی در شهر و ارائه راهکارهایی برای دست یابی سریع و منطقی در حوزه نرم افزاری و سخت افزاری، در دومین نشست تخصصی کمیسیون شهرسازی مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایجی حاصل شد.

در این نشست راهکارها و نقطه نظرات اعضای شورای اسلامی شهر، مدیران اجرایی شهرداری، کارشناسان و متخصصین حوزه طراحی، معماری و شهرسازی برای تبدیل معماری اسلامی و ایرانی به مطالبه عمومی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و ضمن تأکید بر تشکیل کارگروه شهر اسلامی با محوریت معماری اسلامی و ایرانی تصمیماتی اخذ شد.

در این جلسه بر تشکیل کمیته یا ستاد اجرایی معماری اسلامی و ایرانی، بهره مندی از ظرفیت سازمانهای شهرداری همچون زیبا سازی، نوسازی و بهسازی، فرهنگی_ورزشی و خدمات طراحی برای ایجاد بستر مناسب فرهنگی و اجرایی شدن موضوع تأکید شد.

همچنین در این جلسه به برگزاری مسابقات، همایشها و فراخوان مقالات با موضوع معماری اسلامی و ایرانی در سطح استانی و ملی، به کارگیری ابزارهای تبلیغاتی و رسانه ای شهرداری «همچون رادیوشهر و ابزارهای تبلیغاتی سطح شهر»، راه اندازی وب سایت تخصصی، بازدید از پروژه های معماری اسلامی و ایرانی در داخل و خارج کشور تأکید شد.