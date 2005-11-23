گزارش مهر از همايش فناوري هسته ‌اي، رويارويي اراده ملي و تبعيض جهاني؛ عسگر خاني : سال ها فرصت خروج از "ان.پي.تي" را از دست داديم/ آقاميري: غني سازي مشترك در خاك روسيه براي ما ارزش و اعتباري ندارد

به گزارش خبرگزاري" مهر"، ابومحمد عسگرخاني در اين همايش كه به همت بسيج دانشجويي دانشگاه امام صادق برگزار شد با بيان اينكه از آغاز انقلاب فرصت‌ هاي زيادي را براي استفاده از ماده 10 "ان.پي.تي" مبني امكان خروج از "ان.پي.تي" از دست داديم گفت : حداقل در طول سال ‌هاي گذشته مي توانستيم تهديد كنيم كه از "ان.پي.تي" خارج شويم.

وي افزود: در ايران اصلا مساله هسته اي مهم نيست، ما مي‌ توانستيم اگر ديپلماسي آن را مي دانستيم از آمريكا فناوري هسته‌ اي هم بگيريم، آن چه در مورد ايران مهم است طرح‌هايي است كه آنها براي عراق، ايران و خاورميانه دارند و آن بالكانيزه كردن منطقه و ايجاد كنفدراسيون اقتصادي است.

عسگرخاني خاطرنشان كرد: هدف آنها تجزيه و تضعيف ايران است همانطور كه در مورد كره‌ شمالي هم بحث هسته‌ اي نيست بلكه همه‌ هدف آنها اين است كه نگذارند قدرت كره شمالي با قدرت كره جنوبي يكي شود.

وي در ادامه با اشاره به قطعنامه هاي صادر شده عليه ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي گفت: هرگز تصور نمي ‌شود خروج از اين بن ‌بست معجزه‌ لاريجاني و تيمش است بلكه آنها وارث مشكلات بسيار پيچيده ‌اي هستند.

عسگرخاني اضافه كرد: انتظار داريم تيم لاريجاني، ديپلماسي هسته‌ اي را پياده كند چرا كه بدون آن نمي ‌توانيم از اين بن ‌بست رها شويم و اگر بخواهيم با اين روند پيش برويم باعث ايجاد رويه ‌اي نه تنها عليه خودمان كه تمام كشور‌هاي در حال توسعه مي ‌شويم. لذا راه خروج از اين بن ‌بست در ساختار‌هاي مختلف و در اولويت اول ساختار سياسي است.

ما بايد ملت ايران را در صحنه نگه داريم و به آنها بگوييم به تنهايي با ديپلماسي نمي‌ توانيم از اين بحران رها شويم و به كمك آنها احتياج داريم. اين يك كار ملي است عسگرخاني

وي گفت: موضع اخير البرادعي با توجه به اينكه بسيار كوتاه است اگر تيم ما قوي باشد اميدواركننده است، نبايد بگذاريم رويه‌هاي فرا منطقه اي ايجاد شود بايد ديپلماسي هسته‌ اي و در كنار آن قوه‌ مجريه‌ قوي براي هدايت آن داشته باشيم. عسگرخاني، گزارش البرادعي را همچون گزارشات پيشين وي دوپهلو خواند و افزود: اين تناقض در كار البراعي، منشور سازمان ملل و بسياري مسايل ديگر وجود دارد و انتظار نداشته باشيد اگر در ماه ‌هاي آينده قعطنامه ‌اي عليه ما صادر شود دوپهلو نباشد.

وي تاكيد كرد: ما بايد ملت ايران را در صحنه نگه داريم و به آنها بگوييم به تنهايي با ديپلماسي نمي‌ توانيم از اين بحران رها شويم و به كمك آنها احتياج داريم. اين يك كار ملي است، هر چقدر هم ديپلمات ‌هاي ما زبده باشند باز به كمك مردم نيازمنديم.

وي افزود: كليه اوپوزسيون‌ ها كه متاسفانه عليه منافع ملي ايران حرف و يا قلم مي‌ زنند بدانند كه اين مساله به ملت و خاك ايران ارتباط دارد.

وي با رد امكان حمله آمريكا به ايران گفت: اينكه مي ‌گويند با روي كار آمدن احمدي نژاد وضع ‌مان در اين مساله بدتر شده، تنها تبليغات است چرا كه البرادعي موضع عقب نشيني نشان داده است.

عسگرخاني درباره راه ‌هاي خروج از اين وضعيت گفت: وجود مردم در صحنه و ديپلماسي باعث انسجام داخلي، قوي شدن دولت و افتخارات ملي مي‌ شود و نبايد اين‌ چنين به وحشت افتاد.

در ادامه، دكتر محمود آقاميري استاد دانشكده علوم هسته اي دانشگاه شهيد بهشتي گفت: چشم انداز مطلوب فعاليت‌ هاي هسته‌ اي كه مي‌تواند مبناي همگرايي نگاه‌ هاي مختلف شود اين است كه نياز به تنوع بخشي در استفاده از انرژي، جايگاه برتر از نظر تخصص در اين رشته، گسترش كاربرد آن در زمينه‌هاي مختلف، ايجاد زمينه‌ دائم دستيابي مطمئن به سوخت هسته اي و خود‌اتكايي در بخش فناوري داريم.

آقاميري افزود: اولين و مهمترين ابزار رسيدن ما به قدرت هسته‌ اي در جهان، نيروي انساني قوي است كه براي رسيدن به آن به دستيابي به دانش روز و تجهيزات خاص و ارتباط با خارج از كشور نياز داريم. تاكنون در بخش‌ هايي موفق و در بخش‌ هايي نيز ناموفق عملكرده ‌ايم؛ اينها بايد در چارچوب سياست‌ هاي كلي نظام و منافع ملي عملياتي شود.

اين مدرس دانشگاه در ادامه درباره‌ ضرورت داشتن تكنولوژي هسته اي گفت: اين تكنولوژي مي‌ تواند ما را در حاشيه‌ امن قرار دهد و علاوه بر آن باعث حفظ خوداتكايي، استقلال، امنيت و حفظ حقوق نسل‌ هاي آينده مي ‌شود، چرا كه ما در قبال نسل آينده اگر امروز كوتاه بياييم بايد پاسخگو باشيم.

وي گفت: برخي نيروگاه هاي هسته اي را با نيروگاه ‌هاي فسيلي مقايسه مي‌ كنند، البته شايد درست باشد كه نيروگاه فسيلي به صرفه‌ تر است اما ما بايد نيروگاه هسته‌ اي داشته باشيم چراكه براي رسيدن به فناوري هسته اي بايد توان داشتن نيروگاه را داشته باشيم.

اين متخصص علوم هسته اي با تاكيد بر تربيت نيروي متخصص در اين رشته خاطرنشان كرد: اگر نيروي انساني و متخصص در اين رشته وجود داشته باشد مي ‌توان زمينه ‌اي فراهم كرد كه خود آنها به دنبال فناوري هسته اي بروند.

آقاميري تاكيد كرد: به اعتقاد من راه خروج از بن‌ بست، قدرت است.

برخي نيروگاه هاي هسته اي را با نيروگاه ‌هاي فسيلي مقايسه مي‌ كنند، البته شايد درست باشد كه نيروگاه فسيلي به صرفه‌ تر است اما ما بايد نيروگاه هسته‌ اي داشته باشيم آقاميري

وي NPT را نوعي آپارتايد خواند و افزود:‌ كساني كه در اين دو سال در زمينه‌ انرژي هسته اي عمل كرده‌ اند بدسليقه ‌ترين آدم ‌ها بوده‌ اند. در اين دو سال از طرفي هرچه داشتيم رو كرديم و از طرفي هم ظاهرا مقاومت كرديم. تنها كساني در اين قضيه نامحرم بودند كه در اين كشور زندگي مي ‌كنند. اين مدرس دانشگاه با ابراز تاسف از آنچه كه عدم انتشار رسمي گزارش البرادعي در ايران مي ‌خواند، همچنين گفت: متاسفانه ازطرق مختلف مثل كار‌هاي جاسوسي، اطلاعات محرمانه كشور در زمينه هسته‌ اي به بيگانگان داده شد و اكنون ما مقابل مدارك خودمان قرار گرفته‌ ايم.

وي افزود:‌ گزارش البرادعي دوپهلو است. نگراني كه وجود دارد بحثي است كه در گزارش اخير در مورد تجهيزات دومنظوره مطرح شده است كه مي تواند همه‌ فعاليت ‌هاي ما حتي دانشگاه را نيز دربربگيرد. اينكه فقط به سياست هسته‌ اي چسبيده‌ ايم ممكن است ما را از اصل موضوع دور كند. دو سال است كه فعاليت‌ هاي ما تعليق شده است و اگر امروز بخواهيم اين كار را ادامه دهيم بايد به سمت دانشگاه ‌ها برويم، چرا كه مشكلات زيادي در اين رشته داريم و اگر بتوانيم در اين بخش صاحب حرف باشيم در آينده مشكلي نخواهيم داشت.

در جلسه پرسش و پاسخ با دانشجويان، عسگرخاني گفت: آوردن اروپايي‌ ها به داخل اضافه بود. كجاي NPT گفته طرف ما سه كشور اروپايي هستند؟ ما با جامعه جهاني روبرو هستيم، كاري كه تيم قبلي كرد اروپامحوري بود و وارد مذاكره شدن با آنها اساسا كار اشتباهي بود.

وي با اشاره به ظرفيت‌ هاي استفاده نشده در پرونده هسته اي ايران افزود: دانشمندان خوبي داريم، بايد از اين فرصت‌ ها استفاده كنيم، اگر واقعا نتوانيم از اين بن بست پيروز بيرون بياييم خطرات جدي نه تنها متوجه نظام كه متوجه قلمرو، فرهنگ، هويت و مردم ما خواهد بود.



آقاميري درباره پيشنهاد روسيه گفت ‌: آمريكا ما را ترغيب مي ‌كند كه به سمت روسيه برويم و مي ‌گويند كه پروژه غني سازي را در آنجا انجام دهيم، در حالي كه ما زماني مي ‌توانيم خودكفا باشيم كه اين فرآيند به دست خودمان باشد. شخصا معتقدم معني پيشنهاد روسيه اين است كه از اين كار دست بكشيم اما اگر اين معنا را هم نداشت باشد چون بر خاك روسيه تسلطي نداريم اين كار ارزش و اعتبار فني و سياسي ندارد.

وي افزود: روس ‌ها مي توانند به ايران بيايند و در نطنز مشاركت كنند، هر چند اين هم جاي بحث دارد. اگر اين اتفاق بيفتد و ما به سمت روسيه برويم، گويي از تمام حرف ‌هايمان عقب نشيني كرده‌ ايم.

عسگرخاني در پاسخ به دانشجويي ديگر يكي از موفقيت‌هاي جمهوري اسلامي ايران در مساله هسته اي را حمايت مردم خواند و افزود: اين قضيه با قوي ‌ترين ديپلماسي هم حل نمي ‌شود و نياز به حمايت مردمي و حتي رفراندوم داريم.

آقاميري نيز تاكيد كرد: بايد از پتانسيل مردم استفاده كنيم و در مساله‌ هسته‌ اي وفاق ملي را به نمايش بگذاريم، چرا كه اين مي ‌تواند پشتوانه خوبي براي تيم مذاكره كننده باشد.

عسگرخاني نيز درباره‌ سكوت اروپا در قبال موضع البرادعي گفت: دوران نقش اروپا تمام شده است، سكوت اروپايي ‌ها بجاست چرا كه آنها در صحنه نيستند. آنها نمي ‌خواهند نظام ما مشروعيت داشته باشد، ما بايد آنها را وادار كنيم كه ما را بپذيرند.

آقاميري در پايان اظهار داشت: هر گونه خللي در اراده ملي و شتاب مسوولان مي تواند براي منافع كل كشور ايجاد اشكال كند.