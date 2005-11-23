دولت تحول‌ خواه نيازمند وزيري قدرتمند است// وزير نفت بايد ابعاد داخلي و خارجي نفت را بداند// "تسلطي" مدير درجه 4 وزارت نفت است

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، علي سرافرازي يزدي نماينده مردم مشهد در مخالفت با تصدي محسن تسلطي در وزارت نفت، با بيان اين مطلب گفت : بايد در شرايط پس از انقلاب اين شرايط براي دولت و مجلس بي سابقه باشد، مجلسي كه با اصولگرايي و رفتارهاي منطقي كه داشته است در تجربه سياسي نسبت به مجالس دوران قبل تجربه اي ماندگار است.

وي تاكيد كرد: وزارتخانه نفت بسيار مهم، اختصاصي سياسي و امنيتي است و ويژگي خاصي دارد. وزير نفت بايد داراي تخصص و آشنايي با نفت باشد و ابعاد داخلي و خارجي آن را بشناسد، از سابقه اجرايي و مديريتي كلان كشور برخوردار باشد و همچنين بينش سياسي شفاف برخوردار و امين مردم باشد .

نماينده مشهد افزود: تسلطي از خانواده شهدا و مردي متدين و قابل احترام براي ماست اما او يك مدير درجه 4 وزارت نفت است.

سرافراز اظهار داشت: در دولت نهم كه اساس بر تحول و پويايي است ما نيازمند وزيري قدرتمند هستيم و اين توقع به جاي ما از رئيس جمهور است.

وي با بيان اين مطلب كه براي من جاي سوال است كه تعريف تعامل با مجلس چيست؟ اظهار داشت: مجلس در اين دوران تعاملي بي طرفانه و دلسوزانه با دولت داشته است و جناحي عمل نكرده است براي همه سياسيون داخل و خارج عملكرد مجلس قابل تامل است اين مجلس به منافع ملت فكر مي كند و براي احقاق حق ملت حركت مي كند و هيچ گروه سياسي برايش مهم نيست.

اين نماينده مشهد خاطر نشان كرد: در مجلس قبلي به وزراي ضعيف راي دادند چون يك گرايش ساسي در كشور حاكم مي شد. اما مجلس هفتم بر اساس اصول راي ميدهد و اين نكته ماندگار مجلس هفتم است.

وي خطاب به مردم گفت: اي مردم ايران بدانيد و مثل هميشه با شايعات برخورد كنيد بدانيد نمايندگان شما با پيروي از فرمايش مقام معظم رهبري تلاشي اصولگرايانه خواهند داشت و مجلي هفتم بر دهن شايعه پراكنان مي زند.

نماينده اصولگراي مجلس در پايان تصريح كرد: مجلس هفتم اجازه نمي دهد كساني كه در اندازه و قواره جايگاهي نيستند به آنجا راه يابند، اين خلاف عدالت است و خدا نيامرزد كسي را كه بخواهد در كار دولت كوچكترين كار شكني بكند.