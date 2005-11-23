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۲ آذر ۱۳۸۴، ۱۱:۵۲

نماينده مشهد در مخالفت با وزير پيشنهادي نفت:

دولت تحول‌ خواه نيازمند وزيري قدرتمند است// وزير نفت بايد ابعاد داخلي و خارجي نفت را بداند// "تسلطي" مدير درجه 4 وزارت نفت است

دولت تحول‌ خواه نيازمند وزيري قدرتمند است// وزير نفت بايد ابعاد داخلي و خارجي نفت را بداند// "تسلطي" مدير درجه 4 وزارت نفت است

علي سرافراز نماينده مشهد تجربه‌ رأي اعتماد در دولت نهم را تجربه اي جديد خواند و گفت: شرايط كاملا با دوره ‌هاي قبل متفاوت است دولتي مردمي بدون پشتوانه گروههاي سياسي روي كار آمد كه تجربه‌اي مبارك بود و مجلس اصولگرا با برخوردي اصولي، تجربه‌اي به يادماندني از خود نشان داد.

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، علي سرافرازي يزدي نماينده مردم مشهد در مخالفت با تصدي محسن تسلطي در وزارت نفت، با بيان اين مطلب گفت : بايد در شرايط پس از انقلاب اين شرايط براي دولت و مجلس بي سابقه باشد، مجلسي كه با اصولگرايي و رفتارهاي منطقي كه داشته است در تجربه سياسي نسبت به مجالس دوران قبل تجربه اي ماندگار است.

وي تاكيد كرد: وزارتخانه نفت بسيار مهم، اختصاصي سياسي و امنيتي است و ويژگي خاصي دارد. وزير نفت بايد داراي تخصص و آشنايي با نفت باشد و ابعاد داخلي و خارجي آن را بشناسد، از سابقه اجرايي و مديريتي كلان كشور برخوردار باشد و همچنين بينش سياسي شفاف برخوردار و امين مردم باشد .

نماينده مشهد افزود: تسلطي از خانواده شهدا و مردي متدين و قابل احترام براي ماست اما او يك مدير درجه 4 وزارت نفت است.

سرافراز اظهار داشت: در دولت نهم كه اساس بر تحول و پويايي است ما نيازمند وزيري قدرتمند هستيم و اين توقع به جاي ما از رئيس جمهور است.

وي با بيان اين مطلب كه براي من جاي سوال است كه تعريف تعامل با مجلس چيست؟ اظهار داشت: مجلس در اين دوران تعاملي بي طرفانه و دلسوزانه با دولت داشته است و جناحي عمل نكرده است براي همه سياسيون داخل و خارج عملكرد مجلس قابل تامل است اين مجلس به منافع ملت فكر مي كند و براي احقاق حق ملت حركت مي كند و هيچ گروه سياسي برايش مهم نيست.

اين نماينده مشهد خاطر نشان كرد: در مجلس قبلي به وزراي ضعيف راي دادند چون يك گرايش ساسي در كشور حاكم مي شد. اما مجلس هفتم بر اساس اصول راي ميدهد و اين نكته ماندگار مجلس هفتم است.

وي خطاب به مردم گفت: اي مردم ايران بدانيد و مثل هميشه با شايعات برخورد كنيد بدانيد نمايندگان شما با پيروي از فرمايش مقام معظم رهبري تلاشي اصولگرايانه خواهند داشت و مجلي هفتم بر دهن شايعه پراكنان مي زند.

نماينده اصولگراي مجلس در پايان تصريح كرد: مجلس هفتم اجازه نمي دهد كساني كه در اندازه و قواره جايگاهي نيستند به آنجا راه يابند، اين خلاف عدالت است و خدا نيامرزد كسي را كه بخواهد در كار دولت كوچكترين كار شكني بكند.

کد مطلب 257288

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