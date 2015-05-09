ایرج عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر، از استقرار شعب سیار تعزیرات حکومتی در شهر کرمانشاه خبر داد.

وی بر اجرای صحیح ماده ۷۲ قانون نظام صنفی که واگذاری نظارت بر اصناف به خود اصناف واگذار شده تاکید کرد و گفت: دیگر عمر برخورد پلیسی و قهری به سر آمده است و رهبر معظم انقلاب امر فرمودند که مسئولانی که در امر نظارت و کنترل ضعیف عمل کنند باید پاسخگو باشند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه تصریح کرد: در راستای این مهم فرد صنفی، مدیر پاساژها، رئیس اتحادیه ها، رئیس اتاق اصناف، رئیس کمیسیون نظارت استان و شهرستان ها باید بر واحدهای تحت پوشش نظارت ویژه داشته باشند.

وی یادآور شد: قانون هم در این راستا باید بازدارنده باشد که هست، لذا رئیس اتحادیه و اتاق اصناف و رئیس کمیسیون نظارت اگر ضعیف عمل کنند باید با اذن مقنن عزل شوند تا صرفا پستی را مشغول نکرده باشند.

عزیزی یادآور شد: رؤسای اتحادیه ها باید به تکالیف قانونی خود پرداخته و اعمال قانون کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه نظارت، کنترل، برخورد اداری و انتظامی، حل و فصل امور و اختلافات و سپس معرفی به تعزیرات برای تعیین کیفر را از وظایف بازرسین و روسای اتحادیه ها برشمرد.

رسانه ها اصناف را رصد کنند

عزیزی نقش رسانه ها در رصد کردن عملکرد اصناف، اتحادیه ها و.. را نقش مهمی دانست و گفت: آنها باید اعلام کنند که چه برنامه و راهبردی برای کاهش تخلفات صنفی به جز اقدام تعزیراتی دارند.

مدیرکل تعزرات حکومتی استان کرمانشاه به مردم نیز تاکید کرد که همواره و با آگاهی و مطالعه اقدام به خرید کرده و از تعارف با فروشنده ها بر سر قیمت بالا و.. پرهیز کنند.

وی تصریح کرد: البته در بین اصناف، افراد خوش انصاف هم زیاد بوده اما باید با متخلفین برخورد جدی شود.

عزیزی بار دیگر به استقرار گشت سیار تعزیزات از دو روز گذشته در پاساژ کویتی های کرمانشاه اشاره کرد و گفت: پیش از این وضعیت پاساژ مذکور از جهت رعایت مقررات صنفی صفر بود ولی پس از استقرار این شعب و توجیه اصناف تماما اتیکت کالاها نصب و فاکتورها و پروانه کسب در رویت بوده و با محاسبه قیمت ها همه درصدهای افزایش و سود نیز درست اعمال شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی بار دیگر به مردم تاکید کرد که خود در وهله اول ناظر بازار بوده و اجازه تخلف به اصناف را ندهند.