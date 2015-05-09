پارکینگ های احداثی بخش خصوصی در اردبیل پیش خرید می شوند

صدیف بدری در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: هر سرمایه گذاری در داخل محدوده شهر اردبیل اقدام به احداث پارکینگ کند، شهرداری حاضر به پیش خرید آن است.

وی افزود: شهرداری به نسبت پیشرفت فیزیکی پروژه سرمایه لازم را با احتساب هزینه و سود سرمایه گذار در اختیار وی قرار می دهد.

شهردار اردبیل اجرای این طرح را با هدف افزایش تعداد پارکینگ های شهری دانست و گفت: متاسفانه در این خصوص باکمبود مواجه ایم.

بدری همچنین از اعطای امتیاز به پارکنیگ های عمومی خبر داد و گفت: هر فردی در زمین شخصی پارکینگ احداث کند، شهرداری به ۱۲ درصد از زیربنای وی پروانه رایگان تجاری صادر می کند.

وی از انجام مذاکره با آموزش و پرورش استان در خصوص استفاده از حیاط مدارس به عنوان پارکینگ خبر داد و گفت: در طول تعطیلات مدارس می توانند حیاط خود را به عنوان پارکینگ مورد استفاده قرار دهند.

شهردار اردبیل اجرای این طرح را علاوه بر درآمد زایی برای مدرسه با هدف کاهش بار ترافیک معابر شهر در طول تعطیلات دانست و گفت: تلاش بر این است رفاه شهروندان و مسافران این شهر با طرح های مختلف تامین شود.