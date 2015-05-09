به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه شاهرود، دکتر سید رحمان ترابی مخترع دستگاه تست سه محوره واقعی افزود: این دستگاه دارای ۲۴۰×۱۰۰×۱۰۰ سانتی متر مکعب ابعاد و ۳.۶ تن وزن است.

وی تصریح کرد: دستگاه تست سه محوره همراه با نوآوری های منحصر به فرد در دنیا و مجموعۀ آن برای اولین بار در کشور در دانشگاه شاهرود طراحی و تکمیل و آزمایش شکست هیدرولیکی تحت تنش های سه محوره واقعی، با موفقیت انجام شد.

ترابی با بیان اینکه یکی از کاربرد های این دستگاه، شبیه سازی فرآیند شکست هیدرولیکی است که در عالم مکانیک سنگ و همچنین در صنعت نفت کاربردهای مختلف دارد اظهار داشت: این کاربردها در حیطۀ مکانیک سنگ شامل اندازه گیری تنش های برجای زمین و در صنعت نفت عمدتاً در جهت افزایش توان تولید چاه های نفت با ایجاد و توسعۀ درزه ها و شکستگی های سنگ مخزن است.

استاد دانشگاه شاهرود افزود: دستگاه طوری طراحی شده که همزمان در چهار موقعیت، نمونه مکعب شکل سنگ تحت تنش قرار می گیرد.

مخترع دستگاه تست سه محوره واقعی اضافه کرد: در امتداد x از صفر تا ۵۰ تن نیرو در امتداد y از صفر تا ۵۰ تن نیرو و در امتداد قائم z از صفر تا ۸۰ تن نیرو و همزمان تزریق مستقیم هر نوع سیال با هر ویسکوزیته به گمانه درون نمونه با فشار تا ۲۰۰۰ بار با علم به این واقعیت که حداکثر فشار سیال در سامانه های هیدرولیکی آزمایشگاهی و عملی رایج تا ۲۰۰ بار فشار سیال تا خرد شدن سنگ، چهار موقعیت این دستگاه است.

ترابی اظهار داشت: از دیگرکاربردهای این دستگاه، آنالیز رفتار سنگ در برابر تنش ها و اثر پدیده هایی نظیر انتشار صوت (Ultrasonic) و آوای سنگ (Acoustic Emission) تحت شرایط طبیعی یعنی بارگذاری سه محورۀ واقعی است.

وی در پایان خاطر نشان کرد: ثبت اختراع داخل کشور برای این دستگاه انجام شده و ثبت بین المللی آن در دست اقدام است.