برگزاری بزرگترین گردهمایی مهندسان مکانیک در دانشگاه امیرکبیر

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش بین المللی مهندسان مکانیک ایران (ISME۲۰۱۵) به عنوان بزرگترین گردهمایی مهندسان و پژوهشگران کشور در زمینه مهندسی مکانیک هر ساله در یکی از دانشگاه‌های کشور برگزار می‌شود و بیست و سومین دوره آن در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار خواهد شد.

این همایش توسط انجمن مهندسان مکانیک ایران پایه ریزی و برای اولین بار در خردادماه ۱۳۷۱ در دانشگاه تهران و با دبیری پروفسور محمدرضا اسلامی، از اساتید برجسته مهندسی مکانیک ایران و عضو فعلی هیات علمی دانشگاه امیرکبیر برگزار شد.

همایش سالانه مهندسان مکانیک ایران از ۲۲ تا ۲۴ اردیبهشت‌ماه سال جاری در دو بخش پژوهشی و صنعتی برگزار می شود که محورهای بخش پژوهشی همایش شامل مکانیک جامدات، مکانیک سیالات، ساخت و تولید، انرژی و محیط زیست، بیو و نانومکانیک و آموزش مهندسی مکانیک و محورهای صنعتی همایش نیز شامل هوافضا، تاسیسات، صنایع کوچک، نیروگاه، تولید قطعات و تعمیر و نگهداری است.

از میان مقالات ارسال شده به این همایش ۷۰۰ مقاله فارسی و انگلیسی پس از چندین مرحله داوری به تایید رسیده و قرار است به صورت شفاهی و یا پوستر در قالب ۱۷ نشست پژوهشی ارائه شوند.

در این همایش پروفسور گودرز احمدی، استاد دانشگاه کلارکسون آمریکا، دکتر لری لسارد استاد دانشگاه مک گیل کانادا و دکتر فرخ یغمایی استاد برجسته دانشگاه امیرکبیر به عنوان سخنرانان کلیدی سخنرانی خواهند داشت.

در بخش صنعتی همایش، حدود ۱۰ نشست صنعتی توسط سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر فعال در زمینه مهندسی مکانیک برگزار می‌شود که در آنها آخرین دستاوردهای صنعت مهندسی مکانیک ایران معرفی خواهد شد. از بین این شرکت‌ها می‌توان به شرکت توربوکمپرسور نفت (OTC)، مپنا، پژوهشگاه فضایی و پژوهشگاه نیرو اشاره کرد.

برگزاری نمایشگاه از برنامه‌های جنبی این همایش است که با حضور شرکت‌های فعال مهندسی مکانیک ایران در محل نمایشگاه‌های دانشگاه امیرکبیر برپا خواهد شد.

برگزاری ۱۵ کارگاه آموزشی در این همایش ارائه می‌شود که در آنها کاربردی‌ترین مسائل مرتبط با مهندسی مکانیک آموزش داده می‌شود و گواهی شرکت در کارگاه برای حاضرین صادر خواهد شد.

افتتاحیه همایش بیست و سوم در روز سه‌شنبه، ۲۲ اردیبهشت ماه در محل تالار مرکزی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و با حضور مهندس چیت‌چیان، وزیر نیرو، دکتر کبگانیان عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه امیرکبیر، دکتر علی‌آبادی مدیرعامل شرکت مپنا و مهندس مهتدی، مدیرعامل شرکت توربو کمپرسور نفت برگزار خواهد شد.