تسلطي نمي تواند وزارت نفت را اداره كند// تسلطي در بين كارمندان وزارت نفت جايگاه خوبي ندارد// وزارت نفت پلكان كشور است

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، نماينده سبزوار با بيان اين مطلب اظهار داشت: متاسفانه براي وزارت نفت رئيس جمهور اشخاص را معرفي مي كند كه با دو وزير پيشنهادي سابق، از نظر كارايي در يك سطح و اندازه مي باشد.

وي خطاب به احمدي نژاد گفت: آيا در نظام جمهوري اسلامي واقعا كسي نيست كه شما بتوانيد آن را به مجلس معرفي كنيد تا بتواند با راي بالايي در وزارتخانه متبوعش مشغول به كار شود.

اين عضو فراكسيون اصولگرايان افزود: كسي بايد وزير نفت باشد كه درايت لازم را براي مديريت داشته باشد زيرا وزارت نفت پلكان كشور است.

نماينده سبزوار تصريح كرد: مجلس به كسي راي مي دهد كه مي داند آن شخص صلاحيت احراز پست وزارت نفت را دارد، زيرا در غير اين صورت به مردم و كشور ظلم كرده است.

بزرگيان گفت: دولت نهم زماني مي تواند موفق باشد كه از تجربه 27 سال گذشته نظام بهره ببرد.

وي ادامه داد: وزارت نفت، وزارتخانه اي است كه با 150 شركت مستقل و وابسته به اين وزارتخانه مشغول به كار است.

نماينده سبزوار با اشاره به اهميت اين وزارتخانه مهم در كشور از نظر بين المللي، گفت: وزارت نفت وزارتخانه اي است كه در سطح بين الملل از نظر سياسي از اهميت بالايي برخوردار مي باشد، زيرا ما روابط بين الملل بر پايه نفت را نمي توانيم كتمان كنيم.

وي افزود: از همه اينها مهمتر اين است كه شخصي كه مي خواهد وزير نفت بشود بايد ديد كه چقدر مقبوليت در آن وزارتخانه دارد كه متاسفانه در تماسهاي تلفني و مكتوب بنده و خيلي از نمايندگان ديگر شاهد آن بوده ايم كه آقاي تسلطي هيچ مقبوليتي در بين كارمندان وزارت نفت ندارند، زيرا وي توان مديريتي ندارد.

بزرگيان گفت: در جلسه اصولگرايان از وي سوال شد كه تيم همكاري شما در وزارت نفت چه كساني خواهند بود كه آقاي تسلطي ابراز كرده اند كه هنوز هيچ تيمي را انتخاب نكرده اند چرا كه يك هفته است كه به عنوان وزير پيشنهادي نفت معرفي شده اند.

بزرگيان خاب به محسني اژه اي وزير اطلاعات گفت: آقاي اژه اي آيا كسي مي تواند از پرونده هاي محرمانه باخبر باشد و اجازه اشراف به آن را داشته باشد .

نماينده سبزوار تصريح كرد: اينكه آقاي تسلطي ابراز هماهنگي مي كنند كه بايد با آمريكا رابطه برقرار كرد بهترين و آخرين راه براي كشورمان است مي تواند در دولت اصولگرا مشغول به كار كرد.

احمد بزرگيان عضو فراكسيون اصولگرايان در پايان گفت: اميدواريم رئيس جمهور در آينده شخصي را به عنوان وزير نفت انتخاب كند كه واقعا يك اصولگرا باشد و بتواند با قدرت تمام وزارت نفت را اداره كند.

مجلس نمي تواند به اين شخص به عنوان وزير بي منت راي دهد.