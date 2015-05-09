به گزارش خبرگزاری مهر، رضا مفید، مسئول کمیته روابط عمومی و اطلاع رسانی این دوره از مسابقات با بيان اينكه هدف از اطلاع‌رساني مسابقات بين‌المللي قرآن هیچگاه تنها توجه به ابعاد خبري و پوشش کمی اخبار نيست، گفت: هدف اصلي ما تأثيرگذاری فعاليت‌هاي قرآني بر فضاي جامعه، معرفي نخبگان جامعه قرآني و طرح مطالبات مقام معظم رهبري از مسئولين كشور و جامعه قرآني در سطح جامعه است که بحمدالله در سال جاری این اتفاق تاحدودی به وقوع پیوسته و تلاش مان تاثیرگذاری هرچه بیشتر این مباحث قرآنی در جامعه است.

مفید ضمن قدردانی از تلاش تمامی فعالان رسانه ای اعم از ، خبرنگاران ، روزنامه نگاران ، عکاسان، گزارشگران رادیویی و تلویزیونی و تصویربرداران در زمینه پوشش مناسب خبری سی و دومین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم گفت: بنا برسنت چندساله مسابقات، همایش تجلیل از فعالان رسانه ای این دوره مسابقات هم برگزار خواهد شد و رسانه های فعال در این دوره تجلیل و تقدیر خواهند شد.

وی تصریح کرد: این مراسم با حضور مدیران و مسئولان برگزاری مسابقات بین المللی قرآن ، مسئولان فرهنگی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مدیران، سردبیران و خبرنگاران رسانه های جمعی کشور برگزار خواهد شد.