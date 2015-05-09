به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی صبح امروز شنبه محمد رضا عارف،عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگی و برخی از مقامات کشوری و استانی با حضور در مجموعه ورزشی معصومیه بیرجند، کلنگ احداث خانه ورزش بیماران خاص و پیوند اعضای استان را به زمین زدند.

محمدرضا عارف،با بیان اینکه در دولت تدبیر و امید،هیچ کلنگی به زمین زده نمی شود، مگر اینکه با حساسیت خاصی و در زمان مورد نظر به افتتاح و بهره برداری برسد.

وی خواستار اهتمام مسئولین برای تسریع بخشی در شروع عملیات و اتمام آن شد.

افسانه اسلامی،رییس هیئت ورزشی بیماران خاص و پیوند اعضای خراسان جنوبی نیز،اظهارداشت: زمین ۳۶۴ متر مربعی برای احداث این پروژه از سوی اداره کل ورزش و جوانان اختصاص یافته است.

وی برآورد ریالی اتمام پروژه را ۲ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت:این مجتمع بصورت ۲ بخش ورزشی و اداری با هدف ارتقای کیفیت زندگی،تولید نشاط و پویایی و رشد امید احداث می شود.

وی عنوان کرد: این مجموعه ورزشی در رشته های پینگ پنگ،شطرنج،دارت، بدمینتون و تیراندازی به جامعه هدف خدمات رسانی خواهد کرد.

به گفته وی این هیئت در حال حاضر به بیماران تالاسمی،هموفیلی، دیالیزی، پیوند اعضا و دیابت درحوزه ارتقای سلامت و کمک به بهبود و درمان آنان فعالیت می کند.

به گزارش مهر، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح امروز در بدو ورود به گلزار شهدای بیرجند رفت و به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد.

حضور در جمع دانشجویان دانشگاه های بیرجند در محل سالن شهید رحیمی دانشگاه علوم پزشکی، دیدار با جمعی از فعالان فرهنگی و اجتماعی در سالن علامه فرزان و دیدار با امام جمعه ازبرنامه‌های سفر یک روزه عارف به خراسان جنوبی است.

محمدرضا عارف به دعوت دانشجویان دانشگاه‌های بیرجند به مرکز استان خراسان جنوبی سفر کرده است.