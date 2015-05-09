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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۳:۰۰

با حضور پر شور شاعران؛

جشنواره شعر طنز بلوچی در ایرانشهر برگزار شد

جشنواره شعر طنز بلوچی در ایرانشهر برگزار شد

زاهدان-جشنواره شعر طنز بلوچی با حضور پر شور شاعران، طنزپردازان و اهالی فرهنگ و هنر در مجتمع فرهنگی و هنری ارشاد ایرانشهر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، جشنواره شعر طنز بلوچی با عنوان «وش کند» با حضور ۵۰ شاعر و طنز پرداز برگزار شد.

در این جشنواره که در چهار بخش مسابقه شعری، رونمایی از کتاب، بزرگداشت مقام شاعران برجسته و بخش جانبی برگزار شد، مسائل و مشکلات اجتماعی از طریق طنز در قاب شعر به نمایش در آمد.

در بخش مسابقه این جشنواره، ۵۰ اثر از سوی علاقه مندان ارسال شد که در نهایت با نظر هیات داوران، ۲۲ اثر از اشعار بلوچی انتخاب و به اجرا در آمد.

کتاب بلوچستان در آئینه تاریخ به نویسندگی رسول بخش کشاورز که در بر گرفته شش هزار ضرب و المثل بلوچی و برگردان فارسی است، در پایان این جشنواره رونمائی شد.

کد مطلب 2572970

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