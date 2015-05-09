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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۱:۳۹

به دنبال اخراج تاجران شیعه از امارات؛

وزیر امور خارجه افغانستان به پارلمان احضار شد

وزیر امور خارجه افغانستان به پارلمان احضار شد

در پی اخراج ۶۰۰ تاجر شیعه افغان از امارات متحده عربی، پارلمان افغانستان وزیر امور خارجه این کشور را برای پاسخگویی به مجلس احضار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، پارلمان افغانستان «صلاح الدین ربانی»، وزیر امور خارجه این کشور را برای پاسخگویی به مجلس احضار کرد.

احضار وزیر امور خارجه افغانستان در پی اقدام کشور «امارات متحده عربی» مبنی بر اخراج دسته جمعی تاجران شیعه مذهب صورت گرفت.

«عبدالرئوف ابراهیمی» رئیس پارلمان افغانستان اظهار داشت: اخراج تاجران افغان از امارات مسئله مهمی است که باید رسیدگی به آن مشمول کمترین زمان ممکن شود.

دولت امارات ضرب الاجلی چند روزه برای خروج ۶۰۰ تاجر افغان که در شهر «شارجه» این کشور مشغول کسب و کار بودند تعیین کرده است؛ تجار اخراج شده همگی شیعه هستند.

کد مطلب 2572984

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