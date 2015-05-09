ابراهیم گله‌دارزاده رییس تالار محراب درباره راه اندازی سایت اینترنتی و کافی شاپ این مجموعه به خبرنگار مهر گفت: بعد از مدت ها پیگیری امیدوارم تا پایان اردیبهشت ماه بتوانیم سایت اینترنتی و همچنین کافی شاپ تالار محراب را راه اندازی کنیم تا خدمات رفاهی این مجموعه برای مخاطبان افزایش پیدا کند.

وی افزود: همچنین در زمینه تکمیل و بازسازی تجهیزات سالن تغییراتی صورت گرفته و به صورت آهسته آهسته تا جایی که امکان داشته نواقص را رفع کرده ایم. مساله مورد توجه دیگر که خوشبختانه برطرف شده موضوع نبود پارکینگ برای استفاده مخاطبان بود که با هماهنگی با پارکینگ طبقاتی که ۱۰۰ متر پایین تر از سالن قرار دارد، این پارکینگ بعدازظهرها به تالار محراب اختصاص پیدا کرده است.

گله دارزاده درباره تلاش برای اختصاص بیلبورد در محدوده تالار محراب برای تبلیغ آثاری که در این سالن به صحنه می روند، گفت: در حال رایزنی با شهردار منطقه ۱۱ برای اختصاص بیلبورد در محدوده خیابان ولیعصر و نزدیک به تالار محراب هستیم تا گروه های نمایشی بتوانند آثارشان را از این طریق تبلیغ کنند. خواسته اصلی ما این است که بتوانیم جلو در ورودی یک تابلو تبلیغاتی در اختیار داشته باشیم اما با توجه به حسن نیتی که دیدیم امیدواریم این امکان در نقاط دیگر خیابان ولیعصر نیز برایمان فراهم شود. شهرداری منطقه ۱۱ قول های مساعدی در این زمینه به ما داده که امیدوارم به زودی عملی شود.

مدیرعامل سابق انجمن هنرهای نمایشی درباره برنامه هایی که کافی شاپ مجموعه قرار است عملی کند، بیان کرد: از چند روز گذشته کار طراحی و آماده سازی این کافه شاپ انجام شده است تا این مکان بتواند به مناسبت برگزاری جشن اردیبهشت تئاتر استان تهران که در تالار محراب برگزار می شود، افتتاح شود. همچنین در این کافی شاپ قرار است رویکردی فرهنگی داشته باشیم و برنامه هایی از قبیل نمایشنامه خوانی در آن برگزار کنیم. در حقیقت این کافه قرار است مختص کتاب و تئاتر باشد و تنها به عنوان کافی شاپ شناخته نمی شود.

رییس تالار محراب در پایان درباره جدول اجرای نمایش ها در نیمه اول سال یادآور شد: نمایش «رومئو و ژولیت» به کارگردانی آرش عزیزی که از ۲۰ اردیبهشت ماه اجرای خود را در تالار محراب آغاز می کند اولین نمایش این سالن در سال جدید است. جدول برنامه های نیمه اول سال ۹۴ تا مهرماه بسته شده و در حال حاضر نیز طرح ها و فیلم های متقاضیان برای اجرا در نیمه دوم در شورای هنری تالار محراب در حال بررسی و ارزیابی است. بعد از مشخص شدن نمایش هایی که قرار است در این تالار به صحنه بروند پلاتوی تمرین نیز در اختیار گروه ها قرار خواهد گرفت.