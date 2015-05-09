موفقیت تعاونی ها نیازمند آسیب شناسی است

به گزارش خبرنگار مهر، ناطق معین الدین روز شنبه در دیدار با جمعی از اعضاء شرکت‌های تعاونی روستایی استان که در محل تعاون روستایی قزوین برگزار شد اظهارداشت: شناسایی نقاط ضعف و قوت، تهدیدها و فرصت‌های تعاونی‌های روستایی می تواند مسیر آینده این تشکل ها را روشن کند.

وی افزود: اگر با یک کارتحقیقی و پژوهشی بتوانیم فعالیتهای گذشته را رصد کرده و مورد ارزیابی کارشناسی قرار دهیم و با رفع نواقص و نقاط ضعف در مسیر بهبود شرایط گام برداریم به موفقیت می رسیم.

رئیس سازمان تعاون روستایی استان قزوین تصریح کرد: ارکان تعاونی با استفاده از شاخص‌های شفاف و مناسب به صورت مستمر باید ارزیابی شوند تا به تقویت برنامه های این نهاد ها منجر شود.

این مسئول با اشاره به اینکه تشکیل تعاونی از اصول علمی و مراحل قانونی تبعیت می‌کند یادآو. رشد:یکی از نقاط ضعف‌ تعاونی‌ها آگاهی محدود اعضاء از اصول و فلسفه شکل‌گیری آن است که با افزایش این آگاهی میتوان کارهای بزرگی را با کمک این تشکل ها انجام داد.

معین‌الدین در ادامه تصریح کرد: گرایش تعاونی‌ها به ارائه خدمات به ‌جای پرداختن به مسائل ریشه‌ای در حوزه بهره‌برداری بهینه یکی دیگر از مشکلات تعاونی‌ها ست که اگر بتوانیم اعضائ را در مسیر درست هدایت کنیم به طور حتم دستاوردهای تعاونی ها بیشتر خواهد شد.

وی گفت: آشنا شدن کشاورزان با فلسفه، اصول، کارکردهای تعاونی و نیز برانگیختن احساس نیاز در روستائیان برای تشکیل تعاونی نخستین و مهمترین مرحله در مسیر موفیقت بیشتر است که امیدواریم بتوانیم این مسیر را برای اعضاء هموار کنیم.

معین الدین اظهارداشت: تعاونی ها می توانند در تقویت بنیه اقتصادی روستائیان نقش موثری ایفا کنند و اگر بتوانیم آنها را بخوبی تقویت کنیم زمینه کارهای جمعی و ایجاد اشتغال روستایی بخوبی فراهم می شود.