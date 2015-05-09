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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۲:۲۰

کرمی:

اقدامات انجام شده در باغ پردیس تخریبی نبوده است

اقدامات انجام شده در باغ پردیس تخریبی نبوده است

قزوین- رئیس اداره‌ حقوقی اداره‌ کل اوقاف قزوین گفت: باغ پردیس جزو موقوفات متصرفی اداره‌ کل اوقاف و امور خیریه بوده و اینکه گفته می‌شود همه‌ درختان این باغ قطع شده است، صحت ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل اوقاف و امورخیریه استان قزوین، مسعود کرمی در این باره اظهارداشت: باغ پردیس که در مسیر قزوین ـ الموت واقع شده است زمینی به وسعت چهار هزار متر است که براساس مستندات به دست آمده، موقوفه است.

وی ادامه داد: با توجه به مستندات موجود و پیگیری آن از طریق نهادهای قضایی، رای دادگاه حدود دو سال پیش صادر شد.

رئیس اداره‌ حقوقی اداره‌ی کل اوقاف و امور خیریه استان قزوین یادآور شد: طی احکام قطعی از مراجع قضایی و احکام بدوی و تجدیدنظر، بخشی از اراضی این باغ محکوم به تخلیه و قلع و قمع اشجار شد که پس از صدور این رای، زیرنظر مامور اجرای احکام و مقام قضایی، این حکم به اجرا درآمد.

وی با اعلام اینکه این باغ جزو موقوفات متصرفی اداره‌ی کل اوقاف محسوب می‌شود، اذعان داشت: طبق نیت واقع، درآمد حاصل از این زمین می‌بایستی صرف اطعام و عزاداری اباعبدالله الحسین شود، کارهایی هم که در این محدوده انجام شده، فراهم آوردن بستر لازم برای بهره‌برداری مناسب از آن است.

وی در پاسخ به این سوال که «اعتراض‌هایی در خصوص قطع درختان در این باغ وجود دارد؟ » افزود: تخریبی در این باغ صورت نگرفته است بلکه اقداماتی برای مسطح کردن باغ انجام شده است که البته برخی از درختان که خشکیده بود نیز در این باغ قطع شدند.

کرمی تصریح کرد: این اقدامات طبق قانون و در راستای فراهم آوردن بستر مناسب جهت بهره‌برداری صورت گرفته است.

کد مطلب 2573003

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