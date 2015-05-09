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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۲:۰۰

با همکاری کمیته ملی المپیک؛

اولین دوره بازاریابی ورزشی برگزار می‌شود

اولین دوره بازاریابی ورزشی برگزار می‌شود

اولین دوره همایش ملی بازاریابی ورزشی با همکاری کمیته ملی المپیک ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز و موسسه آموزش عالی ایوانکی برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از کمیته ملی المپیک، اولین دوره همایش ملی بازاریابی ورزشی با هدف ارتقاء سطح علمی و تبادل اندیشه‌ها و یافته‌های نوین در حوزه بازاریابی ورزشی ، برجسته کردن ضرورت و نقش حیاتی مدیریت بازاریابی ورزشی در اقتصاد کشور با همت کمیته ملی المپیک و همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز و موسسه آموزش عالی ایوانکی طی روزهای  ۲۳ و ۲۴ اردیبهشت ماه در آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک برگزار می‌شود.

این همایش در محورهای مدیریت بازاریابی در ورزش، تبلیغات و ورزش،گردشگری و ورزش، بازاریابی الکترونیک و ورزش، رفتار مصرف کننده در ورزش، کارآفرینی در ورزش، تحقیقات بازاریابی در ورزش، برند و ورزش، رسانه و ورزش، اقتصاد و ورزش، حامیان مالی و ورزش همراه با خصوصی‌سازی و ورزش با حضور اساتید برجسته تربیت بدنی، اقتصادی و بازرگانی برای آشنایی بیشتر فعالان حوزه بازاریابی ورزشی  و دانشجویان  این رشته برگزار خواهد شد.

همایش دو روزه فوق همزمان در ۷ کارگاه آموزشی  با عناوین تربیت مدیر بازاریابی در فدراسیون‌های ورزشی، اصول و فنون کاربردی اجرای تبلیغات از طریق ورزش، راهنمای گام به گام جذب حامیان مادی و معنوی در ورزش، راهنمای انجام تحقیقات در بازاریابی ورزشی، راهنمای گام به گام برند سازی در ورزش ، استفاده از فناوری اطلاعات و شبکه‌های مجازی در ارتباط با بازاریابی ورزشی و کارآفرینی در ورزش برگزار می‌شود.

در کنار برگزاری این همایش علمی، نمایشگاه‌های تجهیزات و اماکن ورزشی، کتاب، تجهیزات پزشکی ورزشی و مطبوعات و رسانه‌های ورزشی در محل برگزاری همایش برای استفاده علاقمندان دایر می‌باشد. علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.sportmarkting.ir مراجعه کنند.

کد مطلب 2573004
زینب حاجی حسینی

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