چايكاري كشور از عملكرد گذشته وزارت جهاد كشاورزي متضرر شدند

به گزارش خبر نگار اقتصادي مهر ، ايرج هوسمي در نامه اي به يكي از اعضاي كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرده است: علي رغم نقش حمايتي وزارت جهاد كشاورزي ازتوليد محصولات كشاورزي ، طي سالهاي گذشته عملا چاي و چايكاري از عملكرد اين وزارتخانه زيان ديد ه است .

وي با اشاره به عدم رسيدگي به مشكلات صنعت چاي گفت: همواره از سال 70 تا كنون تنش ميان چايكار، كارخانه دار و مديريت كل كشوروجود داشته و نه مقصر معلوم و نه رسيدگي شده است .

هوسمي ، اطمينان به جلوگيري از واردات غير قانوني چاي ، موافقت مشروط با واردات قانوني در حد نياز و احياء سازماني مقتدر براي چاي گيلان را از پيشنهادات اعضاي اتحاديه چايكاران براي رفع مشكلات صنعت چاي اعلام كرد .

رييس اتحاديه چايكاران با اشاره به قانونمند كردن مسائل اجرايي با چاي و چايكاري خواستار، تشكيل هيات مديره چاي با مشاركت مديرعامل چاي ، نماينده اي از مجمع نمايندگان مجلس ، دو نماينده از كارخانجات چاي شمال ، دو نماينده از بازار ، يك نماينده از استانداري گيلان و يكي از مازندران شد .

وي تصريح كرد: هيات مديره چاي موظف به تدوين آيين نامه اجرايي بوده ، لحاظ همه امور در ارتباط با چاي درآيين نامه واظهار نظر در مورد ميزان واردات چاي و تصميم گيري براي چاي خشك موجود در انبارها است .

هوسمي ، چاي ايران را يكي از بهترين انواع چاي هاي جهان نام برد و اظهار داشت: در حال حاضر تنها بيش از 30 هزار تن چاي مرغوب و مطلوب در باغات توليد نمي شود .