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۲ آذر ۱۳۸۴، ۱۲:۲۸

رييس اتحاديه چايكاران

چايكاري كشور از عملكرد گذشته وزارت جهاد كشاورزي متضرر شدند

رييس اتحاديه چايكاران عملكرد گذشته وزارت جهاد كشاورزي را موجب متضرر شدن چاي و چايكاران اعلام كرد .

به گزارش خبر نگار اقتصادي مهر ، ايرج هوسمي در نامه اي به يكي از اعضاي  كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرده است: علي رغم  نقش حمايتي وزارت جهاد كشاورزي ازتوليد محصولات  كشاورزي ،  طي سالهاي گذشته  عملا  چاي و چايكاري  از عملكرد اين وزارتخانه زيان ديد ه است .

وي با اشاره به عدم رسيدگي به مشكلات صنعت چاي  گفت:  همواره از سال 70 تا كنون  تنش ميان چايكار، كارخانه دار و مديريت كل كشوروجود داشته و نه مقصر معلوم  و نه رسيدگي شده است .

هوسمي ، اطمينان به جلوگيري از واردات غير قانوني چاي ، موافقت مشروط با واردات قانوني در حد نياز و احياء سازماني مقتدر براي چاي گيلان را از  پيشنهادات اعضاي اتحاديه چايكاران براي رفع مشكلات صنعت چاي اعلام كرد .

رييس اتحاديه چايكاران  با اشاره به قانونمند كردن مسائل اجرايي با چاي و چايكاري  خواستار،  تشكيل هيات مديره چاي با مشاركت مديرعامل چاي ، نماينده اي از مجمع نمايندگان مجلس ، دو نماينده از كارخانجات چاي شمال ،  دو نماينده از بازار ،  يك نماينده از استانداري گيلان و يكي از مازندران شد .

وي تصريح كرد: هيات مديره چاي موظف به تدوين آيين نامه اجرايي بوده ،  لحاظ همه امور در ارتباط با چاي  درآيين نامه واظهار نظر در مورد ميزان واردات چاي  و تصميم گيري براي چاي خشك موجود در انبارها است .

هوسمي ، چاي ايران را يكي از بهترين انواع چاي هاي  جهان نام برد و اظهار داشت: در حال حاضر تنها بيش از 30 هزار تن چاي مرغوب و مطلوب در باغات توليد نمي شود .

کد مطلب 257301

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