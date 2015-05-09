علی کفاشیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیش نویس اساسنامه فدراسیون های ورزشی گفت: من هم پیش‌نویس اساسنامه را از کمیته ملی المپیک گرفتم تا به طور دقیق بررسی کنم. در هیات اجرایی کمیته المپیک نیز بحث‌هایی در خصوص این پیش‌نویس صورت گرفت که ایرادهای زیادی داشت.

وی افزود: این اساسنامه به طور کلی با روح اساسنامه گذشته که به واسطه مدیران استانها و باشگاه‌ها انتخابات را تعیین و تکلیف می‌کند مغایرت‌هایی دارد و به نظر من بهتر است مغایرت‌ها رفع شود و اساسنامه موجود به فدراسیون بین‌المللی نزدیک شود و روح دموکراسی رعایت شود.

رئیس فدراسیون فوتبال بیان کرد: زمانی که معاون ورزشی سازمان تربیت بدنی بودم اساسنامه قبلی تدوین شد و 25 تا 30 روز با مدیران کل استانها و روسای فدراسیون ها چندین بار آن را بازنگری کردیم و سپس به تصویب هیات دولت رسید و به نظر من باید نظرات روسای فدراسیون‌های دیگر نیز گرفته شود و در نهایت اساسنامه تدوین شود.