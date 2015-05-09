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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۲:۲۹

توزیع نسخ مفاهیم قرآن بین غیرمسلمانان انگلیس

توزیع نسخ مفاهیم قرآن بین غیرمسلمانان انگلیس

دفتر مجمع جهانی جوانان مسلمان انگلیس، ۱۰۰۰ نسخه از مفاهیم قرآن کریم را بین غیرمسلمانان این کشور توزیع کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این اقدام در برنامه ای یک روزه در میدان "لیستر" لندن اجرا و یک‌هزار نسخه از مفاهیم قرآن کریم همراه با شاخه های گل توزیع شد.

در این مراسم که شماری از دختران و پسران عضو دفتر مجمع جهانی جوانان انگلیس مجری آن بودند تفاسیر مختصر برخی از آیات این کتاب آسمانی نیز به صورت مکتوب در اختیار علاقه مندان قرارگرفت.

مدیر دفتر این مجمع با بیان اینکه این اقدام با استقبال خوبی روبرو شده است، توزیع این نسخه ها را گام مثبتی علیه تبلیغات منفی رسانه ها و تلاشهای صورت گرفته برای مخدوش کردن چهره واقعی قرآن و اسلام، برشمرد.

وی افزود: این برنامه ازجمله برنامه های مفید برای تصحیح چهره واقعی اسلام در جوامع غربی است.

کد مطلب 2573019
خداداد خادم

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