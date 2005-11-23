تسلطي هم راي نياورد// نفت همچنان بي وزير ماند

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، در جلسه علني امروز پس از اظهارات رييس جمهوري در دفاع از وزير پيشنهادي نفت و بيان ديدگاههاي موافقان و مخالفان تسلطي، از نمايندگان مجلس راي گيري شد.

بنا بر اين گزارش پس از شمارش آرا، حداد عادل اعلام كرد:

از 261 نماينده حاضردر جلسه علني راي اعتماد، 254 نفر در راي گيري شركت كردند كه از مجموع 254 راي ماخوذه، 139 راي مخالف و تعداد 77 راي موافق و 38 راي (ممتنع) به دست آمد.

با اين حساب سيد محسن تسلطي كه پس از علي سعيد لو و سيد صادق محصولي سومين گزينه اي بود كه براي تصدي به سمت وزارت نفت معرفي شد، از ورود به كابينه احمدي نژاد ناكام ماند.