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۲ آذر ۱۳۸۴، ۱۲:۱۴

سومين گزينه احمدي نژاد براي تصدي وزارت نفت نيز ناكام ماند؛

تسلطي هم راي نياورد// نفت همچنان بي وزير ماند

تسلطي هم راي نياورد// نفت همچنان بي وزير ماند

سيد محسن تسلطي گزينه پيشنهادي سوم رييس جمهور براي تصدي وزارت نفت، نتوانست از مجلس شوراي اسلامي راي اعتماد بگيرد.

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، در جلسه علني امروز پس از اظهارات رييس جمهوري در دفاع از وزير پيشنهادي نفت و بيان ديدگاههاي موافقان و مخالفان تسلطي، از نمايندگان مجلس راي گيري شد.

بنا بر اين گزارش پس از شمارش آرا، حداد عادل اعلام كرد:

از 261 نماينده حاضردر جلسه علني راي اعتماد،   254 نفر در راي گيري شركت كردند كه از مجموع  254 راي ماخوذه،  139 راي مخالف و تعداد 77 راي موافق و 38  راي (ممتنع) به دست آمد.

با اين حساب سيد محسن تسلطي كه پس از علي سعيد لو و سيد صادق محصولي سومين گزينه اي بود كه براي تصدي به سمت وزارت نفت معرفي شد، از ورود به كابينه احمدي نژاد ناكام ماند. 

کد مطلب 257302

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