امیر عابدینی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره صحبت‌های محمد دادکان مبنی بر اینکه نه فدراسیون و نه وزارت ورزش کارلوس کی‌روش را نمی‌خواهند، اظهار کرد: فدراسیون فوتبال کی‌روش را می‌خواهد و با وی به تفاهم هم رسید ولی این وزارتخانه است که کی‌روش را نمی‌خواهد.

وی درباره اینکه به نظر می‌رسد در وزارت ورزش نسبت به ماندن یا رفتن کی‌روش اختلاف نظر وجود دارد، تصریح کرد: اول از همه باید بگویم اگر فدراسیون مشکل مدیریتی نداشت، کار به سطوح بالاتر کشیده نمی‌شد. اگر کی‌روش را مدیریت می‌کردند دیگر نیازی به حضور رئیس حراست وزارت ورزش در جلسه با فدراسیون نبود. حسنی‌خو (نماینده وزارت ورزش) برای حل مشکل کی‌روش آمده و با نظر موافق وزیر این اتفاق رخ داده بود ولی وزیر هم وزیر است؛ او این روزها «با دست پس می‌زند و با پا پیش می‌کشد.»

مدیرعامل پیشین باشگاه پرسپولیس در پاسخ به سئوالی مبنی بر موضع دولت در ماندن یا جدایی کی‌روش، تصریح کرد: استنباط شخصی من این است که دولت و کابینه به خاطر مردم موافق ماندن کی‌روش است ولی اینکه وزیر ورزش مخالفت می‌کند، به خاطر این است که کی‌روش حرفه‌ای برخورد می‌کند و اهل کم آوردن هم نیست.

عابدینی در ادامه با انتقاد از این صحبت‌های وزیر ورزش که «به سبک قاجار در ورزش سکه پرانی می‌کنند»، تصریح کرد: من از این صحبت‌ها تعجب می‌کنم. همان زمان که تیم ملی به جام جهانی صعود کرد، بازیکنان و کادر فنی خدمت آقای روحانی رفتند که اتفاقا من هم در آن جلسه بودم. روحانی در آن جلسه لطف زیادی به کی‌روش و تیم ملی داشت و حتی به ملی پوشان چند سکه داد. حالا آقای وزیر می‌گوید به سبک قاجار سکه می‌دهند. مگر غیر از این است که سکه دادن در فرهنگ ما ابعاد معنوی و مادی دارد؟

وی همچنین با اشاره به کمک‌های حسین هدایتی به ورزش، تاکید کرد: مشکل پاداش تیم ملی را چه کسی حل کرد؟ مشکل پرسپولیس را چه کسی در چندین نوبت رفع کرد؟ مشکل تیم امید را چطور؟ وزیر با این حرف‌ها جفا می‌کند.

مدیرعامل پیشین پرسپولیس در خصوص اینکه اعلام کرده بود حسین هدایتی از خرید پرسپولیس منصرف شده است، گفت: مشخص شد که وزیر ورزش نمی‌خواهد هدایتی برنده مزایده پرسپولیس باشد. استنباط هدایتی این بود که نمی‌خواهند و نمی‌گذارند پرسپولیس را بگیرد، آن هم به بهانه‌ای که اصلا درست نیست. او حتی اگر این بهانه‌ها را رفع کند، باز هم برایش بهانه تراشی می‌کنند.

وی تاکید کرد: وزارت ورزش می‌خواهد پرسپولیس را به فردی بدهد که مورد تایید خودشان باشد وگرنه هدایتی در مزایده سوم برنده بود.

عضو مجمع فدراسیون فوتبال درباره اینکه نصرالله سجادی معاون وزیر ورزش دخالت این وزارتخانه در واگذاری استقلال و پرسپولیس را رد کرده است، اظهار کرد: سجادی در جریان نیست. او اختیاری درباره استقلال و پرسپولیس ندارد. وزارت ورزش از قبل امیر خادم را برای دو باشگاه مدنظر داشت و او خوب در جریان هست.

عابدینی خاطرنشان کرد: وزیر ورزش سفت و سخت دنبال تغییر اساسنامه فدراسیون‌ها و در اختیار گرفتن کنترل عزل و نصب‌هاست. آیا معنای این چیزی جز قدرت گرفتن است؟ آنها دنبال گرفتن مجامع هستند ولی در همین بحث تیم ملی یا پرسپولیس به مشکل خورده‌اند.