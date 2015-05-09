دولت یازدهم به دنبال فعال کردن اقتصاد فرهنگ است

به گزارش خبرنگار مهر، علی جنتی شنبه در افتتاحیه جشنواره بین المللی خلاقیت و نوآوری تبریز در هنرهای اسلامی و صنایع دستی اظهار داشت: هنر چشمه ای زاینده و دولتی پاینده است و هنر مشاهیر ایران پیش از ظهور و بلوغ هنر های جدید، در قالب هایی چون شعر نمود و تجلی یافته و در این بین آذربایجان و به ویژه تبریز از جایگاه ویژه ای برخوردار و سهم هنرمندان این دیار به عنوان مهد مکاتب هنری در شکل گیری تمدن و هنر اسلامی بارز است.

وی با اشاره به سابقه تبریز در تکوین و تکامل مکاتب هنری نیز بیان کرد: هنرمندان تبریزی در بسیار موارد آغازگر و مبدع سبک های جدید در هنرهای اسلامی بوده اند و شاخه هایی چون سفال گری، نگارگری، قالی بافی، جواهرسازی، طراحی، چاپ و خوشنویسی بخشی از بالندگی خود را مدیون تبریز هستند بطوریکه خط نستعلیق به عنوان خط ملی کشور حاصل ذوق و هنر میرعلی تبریزی و نگارگری نیز به عنوان هنری ملی وامدار آذربایجان و مکاتب هنری چون مکاتب اول و دوم تبریز هستند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به بلوغ و تکامل هنر نگارگری در دوران صفویه در تبریز افزود: در همین دوران سایر رشته های هنری نیز در سایه تکامل این رشته به بالندگی رسیدند و بر همین اساس عنوان پایتخت نگارگری اسلامی نشانی شایسته و بحق برای تبریز است که می تواند به نقطه قوت هنر اسلامی تبدیل شود.

وی با بیان اینکه آذربایجان محل تقاطع فرهنگ ها و محل ظهور مکاتب و هنرمندان به نامی بوده، گفت: بر همین اساس جشنواره بین المللی خلاقیت و نوآوری می تواند محل تعامل و گفتگوی هنرمندان جهان اسلام و فرصتی برای ارتقای آگاهی ها و شناخت این هنرمندان باشد چرا که متاسفانه در برخی موارد آشنایی هنرمندان با هنر های غربی بیش از داشته ها و دارایی های خود در این عرصه است و این جشنواره می تواند زمینه لازم برای شناخت و معرفی و رونق هنرهای اسلامی باشد.

جنتی در ادامه با اشاره به ظرفیت های تبریز و هنرمندان آن برای فعالیت های بین المللی در زمینه هنرهای اسلامی تصریح کرد: بر همین اساس دانشگاه هنر اسلامی تبریز نیز می تواند به عنوان مرکز رسمی آموزش های هنر اسلامی معرفی شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود فعال کردن اقتصاد فرهنگ را از اولویت های دولت تدبیر و امید در این حوزه برشمرد و افزود: در این بین تبریز می تواند نقشی محوری برای تحقق این هدف داشته باشد چرا که ظرفیت های لازم را برای ایجاد بازار بین المللی و تبادل و فروش آثار هنرهای اسلامی و بدل شدن به قطب اقتصاد هنر اسلامی را دارد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان تصریح کرد: انعقاد تفاهم نامه ورود و خروج آثار هنری بین کشورهای اسلامی و حمایت از پدیدآورندگان این آثار از مقدمات این امر است و در این بین جشنواره بین المللی خلاقیت و نوآوری تبریز نیز مظهری از دیپلماسی فرهنگی جهان اسلام و توفیق هنری این جامعه است.