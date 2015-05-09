به گزارش خبرنگار مهر، خالد ارن شنبه در افتتاحیه جشنواره بین المللی خلاقیت و نوآوری تبریز در هنرهای اسلامی و صنایع دستی اظهار داشت: از برگزاری این جشنواره در تبریز بسیار خرسندیم چرا که تبریز دیار بلوغ و فروغ و تکامل بسیاری از هنرهای اسلامی است.

وی از جشنواره بین المللی خلاقیت و نوآوری تبریز به عنوان چهارمین رویداد مهم هنری در چهار سال گذشته یاد و تصریح کرد: ایجاد فضای تعامل بین هنرمندان از مهمترین اولویت های مرکز تحقیقات تاریخ، هنر و فرهنگ کشورهای اسلامی (ارسیکا) است و علاوه بر آن مطالعه جایگاه فعلی صنایع دستی و هنرهای اسلامی و روند تکاملی آنها از دیگر زمینه های فعالیت ارسیکا محسوب می شود.

دبیرکل ارسیکا در ادامه سخنان خود اظهار داشت: بدنبال بررسی تاثیر هنر اسلامی در ارتباط با توریسم و اقتصاد این عرصه هستیم و بر همین اساس مقوله هنر به عنوان یکی از دستور کارهای مهم جشنواره بین المللی هنرهای اسلامی مورد توجه قرار گرفته است.

وی در تشریح این موضوع نیز گفت: بررسی تاریخ و هنر ملت ها در ارتباط با آثار اسلامی، برگزاری کنگره ها و همایش های آکادمیک و دانشگاهی و نشر صدها عنوان کتاب در خصوص آثار و تمدن اسلامی بخشی از فعالیت های صورت گرفته در خصوص تحقیق، نشر و معرفی این آثار است.

ارن در پایان با اشاره به برگزاری کنفرانس خوشنویسی و خط نگاری اسلامی در ۲۰۱۵ تصریح کرد: علاوه بر این تا کنون کنفرانس هایی در زمینه معماری اسلامی نیز توسط ارسیکا برگزار شده و با تمرکز بر روی صنایع دستی اسلامی تلاش می کنیم تا هنر اسلامی را نه تنها در خود کشورهای اسلامی بلکه در سایر کشورها نیز معرفی و ارائه کنیم.