بحران آب در دشتهای لرستان/ ۹۳ درصد آب تولیدی صرف کشاورزی می شود

علی امید سیفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: وزارت نیرو به دلیل بحران آب دشتهای کوهدشت و رومشکان را دشت ممنوعه اعلام کرد.

وی با بیان اینکه اینکه به دلیل خشکسالی ها منابع آبی سطحی استان لرستان کاهش یافته است عنوان کرد: میزان خروجی آب در دو حوزه کارون بزرگ و همچنین کرخه تنها ۳.۵ میلیارد متر مکعب طی سال گذشته بوده است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای لرستان با بیان اینکه خروجی آب از این دو حوزه در قالب آمار دراز مدت ۵۰ ساله ۱۲.۵ میلیارد متر مکعب بوده است عنوان کرد: این در حالیست که این میزان به مرور زمان و بر اثر خشکسالی در حال کاهش است.

وی با بیان اینکه میزان منابع آبهای زیرزمینی لرستان پنج میلیارد متر مکعب بوده است عنوان کرد: از این میزان ۴.۵ میلیارد متر مکعب مربوط به سازندهای سخت و حدود هشت دهم میلیارد متر مکعب نیز مربوط به آبرفتها بوده است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای لرستان با بیان اینکه سطح این آبهای زیرزمینی لرستان به دلیل کاهش نزولات آسمانی کاهش یافته است افزود: میزان برداشت آب استان هم اکنون دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون متر مکعب است از این میزان ۱.۴ میلیارد متر مکعب مربوط به آبهای سطحی و ۷۰۰ میلیون متر مکعب نیز مربوط به آبهای زیرزمینی است.

سیفی بیشترین مصرف آب در لرستان را مربوط به بخش کشاورزی با ۹۳ درصد عنوان کرد و گفت: همچنین شش درصد آبهای تولیدی استان در بخش شرب و بهداشت و دو درصد نیز در بخش صنعت مصرف می شود.