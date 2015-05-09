مجلس پیگیر بودجه لازم برای گسترش خدمات هلال احمر است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر غلامرضا کاتب پیش از ظهر شنبه در جمع امدادگران، جوانان و داوطلبان هلال احمر شهرستان گرمسار ضمن تبریک هفته هلال احمر افزود: هلال احمر با توجه به اینکه نهادی بین المللی و غیر دولتی است و در همه حوادث و سوانح طبیعی و غیر طبیعی حضور تاثیر گذار دارد باید از اعضای آن به عنوان فرشتگان نجات جان انسانها یاد کرد.

وی با تاکید بر اینکه مجلس شورای اسلامی پیگیر بودجه و مجوزهای لازم در خصوص گسترش خدمات این نهاد مردمی است افزود: امیدوارم در شهرستان گرمسار با توجه به نزدیکی به تهران سایت اسکان اضطراری و پایگاه امداد جاده ای محور قم – گرمسار هر چه سریعتر راه اندازی شوند.

هلال احمر خوشنام و در کار خیر پیشگام است

امام جمعه گرمسار نیز در این مراسم ضمن تبریک فرا رسیدن هفته هلال احمر، این نهاد را از گذشته تا کنون ارگانی خوشنام دانست و افزود: هلال احمر همیشه در کار خیر پیشگام بوده است و باید تلاش شود تا این پیشگامی و خوشنامی حفظ شود.

حجت الاسلام سید علی مهدی نژاد خطاب به کارکنان هلال احمر گفت: کار در این نهاد که دستگیری از نیازمندان بدون در نظر گرفتن عقاید و جایگاه آنان است از مواهب الهی است.

وی در خاتمه توصیه کرد: کارکنان هلال احمر قدر این نعمت را بخوبی دانسته و برای رضای خدا و خلق تلاش بیشتری کنند.

در ابتدای این دیدار دکتر حسن شکراللهی مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان نیز گزارشی ازعملکرد و فعالیتهای هلال احمر استان و برنامه های آینده این جمعیت ارائه کرد.