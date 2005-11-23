  1. سیاست
  2. سایر
۲ آذر ۱۳۸۴، ۱۲:۰۸

نماينده تاكستان در موافقت با وزير پيشنهادي؛

دفاع از دولت تكليف شرعي و اعتقادي است// با اعتماد به رئيس جمهور به "تسلطي" راي دهيد

رحماني نماينده تاكستان داشتن برنامه منسجم و عملياتي، تعهد و تقوا، سوابق مبارزات خانوادگي، بي وزير ماندن سه ماهه وزارت استراتژيك نفت، صاحب صلاحيت و تشخيص بودن شخص رئيس جمهور در انتخاب تسلطي را از دلايل موافقتش با وزير پيشنهادي نفت عنوان كرد.

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، رجب رحماني درموافقت با وزير پيشنهادي رئيس جمهور براي تصدي وزارت نفت گفت: آقاي تسلطي فرزند يكي از روحانيون مبارز در زمان آيت الله كاشاني است كه در سال 60 به دست منافقين كوردل ترور شد و به اين علت تعهد و تقواي شخصي و سابقه مبارزاتي و انقلابي خانواده او بر هيچ كس پوشيده نيست.

وي افزود: متاسفانه شايعات بي پايه و اساس زيادي درباره وي در اين هفته منتشر شد، كه در بررسي هاي كه از وزارتخانه هاي مربوطه انجام شد غير واقعي و كذب بودن همه آنها ثابت شد ولي متاسفانه مخالف محترم از همان شايعات مردود استفاده كردند.

رحماني اعتقاد به جذب نيروي انساني مجرب و متخصص براي حوزه نفت، نگراني از افت 7 تا 10 درصدي توليد و علت يابي و ارائه راه حل براي آن را از جمله نقاط قوت برنامه تسلطي دانست.

رحماني خاطر نشان كرد: رئيس جمهوري كه خود و كابينه اش را وقف خدمت به مردم كرده است و چنين حساسيتي نسبت به بيت المال دارد چطور ممكن است فرد ناشايستي را براي تصدي وزارتخانه اي با اين اهميت انتخاب كرد.

وي در پايان خطاب به نمايندگان مجلس گفت: او كه هنوز انتصاب نشده كه شما شايستگي او را زير سوال مي بريد پس با اعتماد به رئيس جمهور به آقاي تسلطي راي دهيد.

کد مطلب 257306

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها