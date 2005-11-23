دفاع از دولت تكليف شرعي و اعتقادي است// با اعتماد به رئيس جمهور به "تسلطي" راي دهيد

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، رجب رحماني درموافقت با وزير پيشنهادي رئيس جمهور براي تصدي وزارت نفت گفت: آقاي تسلطي فرزند يكي از روحانيون مبارز در زمان آيت الله كاشاني است كه در سال 60 به دست منافقين كوردل ترور شد و به اين علت تعهد و تقواي شخصي و سابقه مبارزاتي و انقلابي خانواده او بر هيچ كس پوشيده نيست.

وي افزود: متاسفانه شايعات بي پايه و اساس زيادي درباره وي در اين هفته منتشر شد، كه در بررسي هاي كه از وزارتخانه هاي مربوطه انجام شد غير واقعي و كذب بودن همه آنها ثابت شد ولي متاسفانه مخالف محترم از همان شايعات مردود استفاده كردند.

رحماني اعتقاد به جذب نيروي انساني مجرب و متخصص براي حوزه نفت، نگراني از افت 7 تا 10 درصدي توليد و علت يابي و ارائه راه حل براي آن را از جمله نقاط قوت برنامه تسلطي دانست.

رحماني خاطر نشان كرد: رئيس جمهوري كه خود و كابينه اش را وقف خدمت به مردم كرده است و چنين حساسيتي نسبت به بيت المال دارد چطور ممكن است فرد ناشايستي را براي تصدي وزارتخانه اي با اين اهميت انتخاب كرد.

وي در پايان خطاب به نمايندگان مجلس گفت: او كه هنوز انتصاب نشده كه شما شايستگي او را زير سوال مي بريد پس با اعتماد به رئيس جمهور به آقاي تسلطي راي دهيد.