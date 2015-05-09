قدرت اله ولدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی فروردین ماه امسال بیش از هزار و ۵۱۷ بازرسی از سطح واحدهای آرد و نان استان لرستان صورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه از این تعداد هزار و ۳۳۰ مورد مربوط به نانوایی ها بوده است افوزد: همچنین ۱۳۸ مورد مربوط به واحدهای آرد، ۴۴ مورد واحدهای سبوس و پنج مورد واحدهای فروش گندم بوده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان به تشکیل پرونده برای واحدهای متخلف در این زمینه اشاره کرد و گفت: برای نانوایی های متخلف استان ۱۱۴ پرونده تخلفاتی، واحدهای آرد هشت مورد و سبوس دو مورد پرونده تخلفاتی تشکیل شده است.

ولدی یادآور شد: این واحدهای متخلف آرد و نان استان بیش از ۳۸۹ میلیون و ۶۵۷ هزار ریال جریمه شدند.

وی بیان داشت: ۹ واحد آرد و نان لرستان به دلیل گرانفروشی، ۳۵ واحد به دلیل کم فروشی، ۱۲ واحد به دلیل عرضه خارج از شبکه، ۳۵ مورد به دلیل عدم رعایت بهداشت و ... از سوی بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان جریمه و پرونده تخلفاتی آنها به تعزیرات حکومتی ارسال شد.