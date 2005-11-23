هيات مديره جديد سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران مشخص شد

به گزارش خبرگزاري مهر ، بر اين اساس مهندس مهرداد تقي زاده بهجتي و سيد جعفر تشكري به مدت دو سال بعنوان رييس و نايب رييس هيات مديره سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران منصوب شدند.

همچنين دكتر محمدباقر قاليباف شهردار تهران ، دكتر بابك عباسي ، سردار حسين ساجدي نيا و مهندس جواد هدايتي را بعنوان اعضاي اصلي و دكتر محمدهادي موذن و دكتر محمود صفارزاده را بعنوان اعضاي علي البدل هيات مديره سازمان منصوب كرد .

بنابراين گزارش، طي حكم جداگانه اي نيز مهندس سيد جعفر تشكري به عنوان قائم مقام معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران منصوب شد .





