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۲ آذر ۱۳۸۴، ۱۲:۳۵

هيات مديره جديد سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران مشخص شد

هيات مديره جديد سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران مشخص شد

شهردار تهران طي احكام جداگانه اي ، رييس و اعضاي جديد هيات مديره سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري را منصوب كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر ، بر اين اساس مهندس مهرداد تقي زاده بهجتي و سيد جعفر تشكري به مدت دو سال بعنوان رييس و نايب رييس هيات مديره سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران منصوب شدند. 

همچنين دكتر محمدباقر قاليباف شهردار تهران ، دكتر بابك عباسي ، سردار حسين ساجدي نيا و مهندس جواد هدايتي را بعنوان اعضاي اصلي و دكتر محمدهادي موذن و دكتر محمود صفارزاده را بعنوان اعضاي علي البدل هيات مديره سازمان منصوب كرد .

بنابراين گزارش، طي حكم جداگانه اي نيز مهندس سيد جعفر تشكري به عنوان قائم مقام معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران منصوب شد .


 

کد مطلب 257308

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