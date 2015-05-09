وضعیت حوزه کسب وکار کهگیلویه وبویراحمد مطلوب نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، جبار کیانی پور دردیدار با نمایند ولی فقیه در استان افزود: مهمترین مشکلی که در حال حاضر برای واحد های تولیدی وجود دارد بحث تامین منابع مالی است.

وی بیان داشت: تامین برخی از این منابع با کمک بنگاههای اقتصادی بزرگ و بخشی دیگر از آن نیز با کمک منابعی که دولت تعیین کرده است مانند صندوق توسعه ملی، امکان پذیر خواهد بود.

کیانی پور تصریح کرد: تنها از یک درصد ظرفیت صندوق توسعه ملی در استان استفاده شده است.

وی افزود: عدم استفاده از ظرفیت صندوق توسعه ملی در استان ناشی از نگاه بنگاه های تامین منابع برای تولید است.

وی ادامه داد: متاسفانه هیچ منابعی از محل هدفمندی یارانه ها نیز که قرار بود به تولید و رونق کسب و کار کمک کند، به استان داده نشده است.

وی تاکید کرد: انتظار بخش خصوصی برای رونق کسب و کار در استان این است که در سطح کلان کمک هایی به استان شود.

کیانی پور همچنین گفت: در حوزه صادرات در سالهای اخیر پیشرفت خوبی داشته ایم و در مجموعه اقتصادی استان برنامه داریم با کمک استاندار محترم و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بخش صادرات غیر نفتی استان را توسعه دهیم.