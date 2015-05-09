محمدجواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه امروز هوای قم نیمه ابری تا ابری در بعد از ظهر همراه با رگبار و رعد و برق و وزش باد متوسط است، ادامه داد: امروز جهت وزش باد غربی و سرعت وزش باد بین ۲۰ تا ۳۵ کیلومتر بر ساعت و حداقل دمای هوا ۱۹ درجه و حداکثر دمای هوا نیز ۳۲ درجه است.

وی با بیان اینکه فردا یکشنبه هوای قم نیمه ابری تا ابری و در بعد از ظهر همراه با رگبار و رعد و برق و وزش باد خواهد بود، اضافه کرد: در روز یکشنبه سرعت وزش باد بنی ۳۵ تا ۵۵ کیلومتر بر ساعت با جهت غربی، حداقل دمای هوا ۲۰ درجه و حداکثر دمای هوا نیز ۳۰ درجه پیش بینی می‌شود.

کار‌شناس پیش بینی اداره کل هوا‌شناسی استان قم اظهار داشت: در روز دوشنبه هوای قم صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد خواهد بود.

وی ادامه داد: در روز دوشنبه سرعت وزش باد بین ۳۰ تا ۵۵ کیلومتر بر ساعت با جهت غربی و حداقل دمای هوا ۱۶ درجه و حداکثر دمای هوا نیز ۳۵ درجه پیش بینی می‌شود.

ترابیان با بیان اینکه روند افزایشی دما از فردا آغاز می‌شود و تا پایان هفته ادامه دارد، اظهار داشت: بیشترین بارندگی سه روز گذشته در استان قم مربوط به باغ یک با ۱۱ میلی متر بوده است.