به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان رضوی رضا جمشیدی تورم ۱۲ ماهه منتهی به فروردین ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل را ۱۱ و چهار دهم درصد عنوان کرد و گفت: این در حالی است که این شاخص در کشور ۱۴ و نیم درصد بود و لذا خراسان رضوی از این لحاظ در وضعیت مطلوبی به سر می برد.

وی با بیان اینکه نرخ تورم در خراسان رضوی کمتر از شاخص کشور است ادامه داد: در بین گروه های کالا و خدمات گروه بهداشت و درمان با ۱۸ و هفت دهم درصد و خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات با ۷ و ۳ دهم درصد به ترتیب بیشترین و کمترین میزان افزایش را در ۱۲ ماهه منتهی به فروردین ماه ۹۴ در استان داشتند.

وی اذعان کرد: بر اساس آمار منتشر شده توسط مرکز آمار ایران شاخص بهای کل کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری در استان در فروردین ماه سال جاری ۲۰۵ درصد می باشد که این رقم نسبت به ماه گذشته ۲ و هشت دهم درصد افزایش داشته است.

معاون برنامه ریزی و اشتغال استاندارخراسان رضوی گفت: در سطح کشور نیز برای این دو دسته به ترتیب رقم ۱۹ و هشت دهم درصد و ۹ و دو دهم درصد به ثبت رسیده است.