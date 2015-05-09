تهاجم فرهنگی شکل نوینی از استعمار/یاد اهل بیت دشمن را مایوس میکند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد رضا میرمعینی عصر شنبه در خلال برگزاری دوره آموزشی مبلغان و ائمه جماعات شهرستان شاهرود ضمن تشریح اهداف استعمار خارجی در کشورهای جهان سوم، بیان داشت: زمانی حملات نظامی توسط قدرت ها به کشورهای جهان سوم ابزار فشار بود، اما به مرور شکل دوم استعمار به معنای حمله و گماشتن فردی از سوی ابر قدرت ها جای حملات نظامی و تصرف را گرفت که نمونه آنرا در رژیم طاغوت می توان دید.

وی افزود: اما استعمار بازهم با پیشرفت بیشتر جوامع تغییر یافت و امروز دیگر خبری از جنگ و گماشته داخلی وجود ندارد لیکن در عصر کنونی استعمار توسط نشانه روی فرهنگ مخصوصا در بین نسل جوان کشورهای در حال توسعه ادامه می یابد لذا می توان گفت متاسفانه ابر قدرت ها در این زمینه موفقیت هایی نیز بدست آورده اند.

این استاد حوزه و دانشگاه، از شبهات دینی به عنوان یکی از ابزارهای جنگ نرم فرهنگی یاد کرد و گفت: امروزه ماهواره، اینترنت، شبکه های اجتماعی و بازی های ویدیوئی دست به دست هم داده اند تا نسبت به اشاعه فرهنگ غلط اسلامی و تضعیف پایه های معنویت در جامعه بکوشند.

جذب جوان مشکل نیست اما نگهداری و تغذیه آن دشوار است

میرمعینی خاطرنشان کرد: در عمده منازل موبایل و رایانه وجود دارد لیکن دشمن می داند از چه راهی باید وارد شود از این روی است که امروزه در بسیاری بازی های رایانه ای ساخت کشورهای غربی برای عبور از یک مرحله جوان می بایست به سمت افرادی که پرچم الله اکبر دارند تیر اندازی کند که نمونه های مشابه انرا به وفور می توان دید.

وی افزود: اما نکته قابل توجه در این بین آن است که باید هوشیار بود و نسبت به مدیریت این وضعیت اقدام کرد چراکه اگر اصطلاحا دست روی دست بگذاریم قطعا نسل جوان از معنویات دور و دشمنان اسلام به اهداف خود نزدیک می شوند.

کارشناس مسائل تاریخ صدر اسلام با بیان اینکه جذب جوان مشکل نیست اما نگهداری و تغذیه آن دشوار است، گفت: در بحث فرهنگی باید بسیار کار کرد چرا که دشمن از سالیان پیش برای تک تک رفتارها، هنجار ها و فرائض دینی و فرهنگی ما به دقت شگفت آوری برنامه ریخته است.

میر معینی همچنین با تاکید بر اینکه باید پذیرفت که وظیفه روحانیت در این باره بسیار سنگین است کرد: روحانی در مساجد می بایست راه ارتباط برقرار کردن با همه اقشار را در نظر داشته باشد.

وی افزود: جوانها نوگرا و خلاق هستند پس می بایست به جوانان شخصیت بخشید لذا در گروهک منافقین یکی از امروی که به سازمان دهی افراد کمک می کرد این بود که در جذب جوانان، به این قشر شخصیت می بخشیدند برای مثال به فردی مسئولیت پخش اطلاعیه و به فردی دیگر مسئولیت نظارت بر آن را اعطا می کردند لذا از اهمیت شخصیت دادن به جوان آگاه بودند پس از همین اصل می توان در مساجد نیز به درستی استفاده کرد.

حلقه صالحین نمونه شخصیت بخشیدن به جوانان

مدرس دانشگاه امیرالمومنین (ع) تهران گفت: حلقه صالحین نمونه دیگر شخصیت بخشیدن به جوانان است در بدو تاسیس این مهم، در مساجد شهر اهواز گروهی نوجوان گرد هم می آمدند و تعالیم دینی را فرا می گرفتند و همین نوجوانان پس از رشد و نمو یا جذب حوزه یا دانشگاه شدند و در نهایت، این بار به عنوان مدرس و نیروی متخصص به حلقه صالحین بازگشتند.

میر معینی با بیان اینکه در امورات فرهنگی مساجد می توان از جوانان بهره مند شد، بیان داشت: از همین پتانسل خوب بسیار می توان استفاده کرد اما باید برای استفاده از آن برنامه داشت برای مثال برای جذب نوجوان می بایست بازی با کلمات، سخنانی از جنس خودشان، جدول کلمات، لطیفه و ... را در نظر داشت چرا که راه برقراری ارتباط با این قشر همین است.

وی ادامه داد: شیوه برخورد ما با جوانان می بایست اصلاح شود و در همین راستا می توان سخنرانی ها را از حالت تک بعدی بیرون اورد و باید توجه داشت جوان زود خسته می شود و اگر از مباحث و فضای مساجد خسته شود جذب مجدد وی سخت است.

کارشناس مسائل دینی با اشاره به ابزارهای در اختیار جوانان امروزی، تصریح کرد: امروز ابزاری در دست فرزندان وجود دارد که در نسل های پیشین نبود لیکن باید پذیرفت که سطح فکری و توقع جوانان امروزی بسیار افزایش پیدا کرده است.

واتساپ، وایبر، فیس بوک و ... فضاهایی که جوانان را با مشکل روبرو می کند

میرمعینی خاطرنشان کرد: واتساپ، وایبر، فیس بوک و ... فضاهایی است که می تواند جوانان را با مشکل روبرو کند لذا می بایست بسیار هوشیار بود بعضا پیش می آید که شعر و یا حدیثی در فضای مجازی نقل می شود که تنها بخش کوچکی از آن با واقعیت تفاوت دارد و همان تفاوت می تواند نکته اصلی در انحراف جوانان باشد.

وی افزود: دشمن بسیار ظریف، به فرهنگ ما ورود پیدا کرده است پس می بایست در برابر آنها با ظرافت و هوشیاری رفتار کرد، باید مواظب بود تا شبهاتی نظیر سحر و جادو، کف بینی و دعا نویسی، شبهات، بد حجابی، بازی های رایانه ای مستحجن و ... به جامعه اشاعه پیدا نکند.

مدرس حوزه و دانشگاه با بیان اینکه دشمن از راه فساد، فحشا و منکرات اقدام می کند، بیان داشت: دشمنان اعتقادات جوانان را زیر سوال می برند و اینجاست که مسئولیت سنگین روحانیت نمایان می شود.

میر معینی با اشاره به اینکه یاد امام زمان(عج) دشمن را مایوس می کند، تاکید کرد: نام مولا را باید بسیار یاد کرد چرا که ایشان حافظ جوانان ما دربرابر دشمنان هستند و باید در نظر داشت بیان نشانه های ظهور و سیره عملی اهل بیت (ع) در جذب جوانان بسیار موثر است.

وی در خاتمه تصریح کرد: نکته ای که امروزه نوجوان نسل سوم و چهارم ما را حفظ می کند یاد اهل بیت (ع) و عشق به آنها است پس می توان با بیان معجزات، سیره ائمه و شخصیت والایان برای جوان الگوسازی اجتماعی را در دستور کار قرار داد هر گاه یاد اهل بیت در دل ها زنده باشد، دشمن مایوس تر خواهد بود.