تبيين نقش مبلغان دینی در وحدت بین مسلمانان در سنگال

به گزارش خبرگزاری مهر، گردهمايی مروجان بومی كشورهای سنگال، گامبيا، گينه بيسائو و موريتانی با موضوع «نقش مبلغان دینی در صلح و وحدت بین مسلمانان» ويژه ماه رجب، به همت نمایندگی مجمع جهانی اهل البیت(ع)، جامعة‌المصطفی العالميه(ص) در داکار و مشارکت رایزنی فرهنگی ایران برگزار شد.

در اين مراسم كه نهادهای ايرانی و علمای ديني حضور داشتند، پیام آیت‌الله اختری، «دبیرکل مجمع جهانی اهل البیت(ع)» به وسيله حجت‌الاسلام سید مرادی، «رئیس گردهمايی مروجان بومی» قرائت شد.

سپس، حسن ذاكری، «رایزن فرهنگی ايران در سنگال» با تأکید بر آمیزه‌های مکتب اهل البیت(ع) كه منادی صلح و دوستی با دیگران است، مروجان را به تعامل هرچه بیشتر با پیروان سایر طرق دینی غرب آفریقا دعوت كرد.

وی امام خمینی(ره) را به عنوان الگویی برای تمامی مسلمانان معرفی كرد و گفت: امام خمينی(ره) ضمن تلاش برای اشاعه و معرفی حقانیت مکتب اهل البیت(ع)، تحقق این امر را در سایه وحدت و انسجام در میان امت اسلامی امکان پذیر می‌دانستند.

ذاكری در سخنان پايانی خود، اظهاركرد: با بهره‌گیری از روش‌های ایجابی و تأکید بر مشترکات می‌توان قلوب مسلمانان را به یکدیگر نزدیک كرد كه از این منظر می‌توان از موج جریان اسلام‌هراسی در جهان کاست.

در بخشی ديگر از اين مراسم، نسبت به روش‌های نوین تبلیغی برگرفته از قرآن و سنت نبوی و کلام ائمه اطهار(ع) و همچنين، تلاش برای نشان دادن چهره صلح‌آمیز از اسلام تأكيد شد.

بنابر اعلام اين خبر، گردهمايی مروجان بومی به مدت سه روز متوالی همراه با بررسی آخرین وضعیت پیروان اهل البیت(ع) در منطقه و راهکارهای مشترک برای تقویت پایگاه‌های شیعی و مقابله با تلاش‌های تفرقه‌جویانه دشمنان و برگزاری مسابقات علمی، تبلیغی و کتابخوانی پايان يافت.