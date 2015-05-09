به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا منصوریان در نشست خبری پیش از دیدار این تیم برابر صبای قم در جمع خبرنگاران گفت: بازی فردا مقابل صبای قم برای ما بسیار مهمتر از دیدار هفته پایانی است. این بازی یک پیش درآمد برای هفته پایانی بوده و کاملا حیاتی است. با وجود اینکه در سه جام جنگیدیم اما همچنان با علاقه فراوان از پرچم کشورمان دفاع کردیم. بازی با صبا مهمترین بازی ما است و امیدوارم که موفق باشیم.

وی در خصوص اینکه در نظرسنجی‌ها شانس تیم نفت را برای قهرمانی بیشتر دانسته‌اند، عنوان کرد: این مهمترین بازی فصل ما است و اگر فردا نفت مسجد سلیمان مقابل سپاهان از آخرین شانس خود استفاده کند و تراکتورسازی هم امتیاز بدهد آنوقت پیروزی ما می‌تواند شرایط را تغییر دهد. ما با کمترین هزینه نسبت به دیگر مدعیان تا اینجا خوب کار کرده‌ایم و به دنبال دفاع از اعتبار خودمان هستیم. نکته‌ای که برای ما قابل احترام است این بوده که تصور این را نداشتم که مردم در برنامه ۹۰ تا این حد روی تیم نفت حساب باز کنند.

سرمربی تیم نفت تهران ادامه داد: خیلی از پیشکسوتان در این فصل به من مشاوره داده‌اند و حتی پیشنهاد هم شده که یکی از جام‌ها را رها کنیم اما وقتی سر تمرین تیم انرژی بازیکنان جوان باعث شده تا کادر فنی هم انرژی مضاعف داشته باشد. بنابراین اولویت ما بر اساس تدابیر باشگاه مسابقات لیگ قهرمانان بوده و اولویت دوم ما فینال جام حذفی است. اولویت سوم هم در مسیر قهرمانی لیگ قرار داشتن است.

منصوریان ادامه داد: اگر اولویت دوم را کنار بگذاریم اما باید بگویم که پرچم کشورمان برای ما اولویت دارد. ما هر چهار روز یکبار بازی می‌کنیم و در ۲۴ روز ۶ بازی برگزار کرده‌ایم. این را بگویم که با توجه به برنامه تعیین شده ما به طور حتم قبل از روز ۱۲ خرداد در فینال جام حذفی بازی نخواهیم کرد. فکر می‌کنم که حریف اصفهانی ما هم دوست ندارد با یک تیم خسته بازی کند. ما نیاز به یک ریکاوری خوب داریم در غیر اینصورت با تیمی خسته به مصاف ذوب‌آهن خواهیم رفت.

وی با اشاره به دیدار این تیم برابر العین گفت: بازی قبل ما در لیگ قهرمانان تنها باختی بود که در زندگی‌مان خوشحالی کردیم. البته برخی مواقع از باخت‌ها درس‌های خوبی می‌گیریم. از باشگاه الشباب هم به خاطر بازی جوانمردانه قدردانی می‌کنم و از باشگاه می‌خواهم که در این باره به کنفدراسیون فوتبال آسیا نامه بزند و از الشباب قدردانی کند. العین تیم خوبی بود که بازیکنان با تجربه‌ای داشت اما متاسفانه بگویم که گزارشگر بازی صعود ما را مورد تمسخر قرار داد.

سرمربی تیم نفت تهران در خصوص اینکه به استقلال برای حضور در لیگ قهرمانان کمک خواهد کرد، یادآور شد: من همیشه دوست دارم که استقلال و پرسپولیس در لیگ قهرمانان حضور داشته باشند. پرسپولیس رکورد تماشاچی را زد و من قطعا بتوانم کاری کنم که استقلال به لیگ قهرمانان راه یابد همه تلاش خود را به کار می‌گیرم با این حال باید بگویم که امانت دار باشگاه نفت هستم و برای سربلندی تیم خودم تلاش خواهم کرد.