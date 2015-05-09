رامین طاهری فینالیست شد/ اعزام عابدین زاده به بیمارستان!

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای کشتی قهرمانی بزرگسالان آسیا از ساعت ۱۰:۳۰ صبح امروز (شنبه) در سه وزن نخست رشته کشتی فرنگی در حال برگزاری است و نمایندگان کشورمان در اوزان ۵۹، ۷۱ و ۸۵ کیلوگرم به مصاف حریفان خود رفته اند.

در وزن ۷۱ کیلوگرم رامین طاهری در دور اول با نتیجه ۸ بر صفر کریشانکانت یاداو از هند را شکست داد. وی در دور دوم مقابل عظمت دامبیروف از قزاقستان با نتیجه ۱۰ بر ۶ پیروز شد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. طاهری در این مرحله رودینگ ژانگ از چین را با نتیجه ۷ بر ۲ شکست داد و فینالیست شد. نماینده جوان کشورمان در دیدار فینال به مصاف روسلان تساریف قهرمان آسیا در سال ۲۰۱۴ از قرقیزستان می رود.

در وزن ۸۵ کیلوگرم داود عابدین زاده در دور نخست رام ویر از هند را با نتیجه ۸ بر صفر مغلوب کرد و در دور دوم نیز با نتیجه ۵ بر صفر فی پنگ از چین را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. عابدین زاده در این مرحله در حالی که با نتیجه ۶ بر ۴ از حریف پیش بود با ضربه فنی مقابل رستم آساکولوف از ازبکستان، قهرمان بازیهای آسیایی ۲۰۱۴ مغلوب شد و به دیدار رده بندی رفتالبته حضور عابدین زاده در این دیدار به دلیل پارگی کشاله ران در پرده ای از ابهام قراردارد. وی به دلیل مصدومیت راهی بیمارستان شده است.

در وزن ۵۹ کیلوگرم نیز محسن حاجی پور با شکست در دور اول مقابل حریف قزاق خود از دور رقابتها کنار رفت.

رقابتهای پنج وزن دوم و پایانی فردا(یکشنبه) برگزار می شود.