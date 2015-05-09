به گزارش خبرگزاری مهر، در دیدار فینال وزن ۶۵ کیلوگرم یک مبارزه حساس و زیبا بین الیاس بیک بولاتوف و سوسلان رامونوف قهرمان جهان برگزار شد که در پایان بالاتوف با نتیجه ۴ بر ۴ به برتری دست یافت.

در وزن ۶۵ کیلوگرم نیز الیاس بیک بولاتوف در مرحله نیمه نهایی با نتیجه ۱۲ بر ۸ در یک کشتی نزدیک و دیدنی از سد ماگومد قربان علی یف دارنده مدال برنز جهان گذشت.

در وزن ۸۶ کیلوگرم هم عبدالرشید سعداله‌یف با نتیجه ۷ بر صفر آنزور اوریشف دارنده مدال برنز جهان را شکست داد. سعداله یف در دیدار فینال این وزن نیز با نتیجه ۴ بر صفر شامیل کودیا ماگموداف را از پیش رو برداشت.

بر این اساس رده بندی انفرادی دو وزن نخست به شرح زیر است:

۶۵ کیلوگرم: ۱- الیاس بیک بولاتوف ۲ – سوسلان رامونوف ۳- ماگمود قربان علی یف و احمد چاکایف

۸۶ کیلوگرم:۱- عبدالرشید سعداله یف ۲- شامیل کودیا ماگموداف ۳- سوسلان کتسویف و آنزور اوریشف

رقابتهای اوزان ۶۱، ۷۴ و ۹۷ کیلوگرم امروز و مسابقات سه وزن باقی مانده یکشنبه برگزار خواهد شد.