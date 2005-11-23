مشكلات مربوط به حمل سكوي "بهرگانسر" به زودي حل مي شود

عبدالعزيز نديمي در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر درباره" اختلاف شركت نفت فلات قاره و شركت تاسيسات دريايي به عنوان پيمانكار ساخت سازه يا سكوي پروژه بهرگانسر كه در بعضي از مطبوعات منتشرشده بود" گفت : اختلافي ميان شركت تاسيسات دريايي و فلات قاره وجود ندارد و پيشرفت كار بسيار خوب است .

وي افزود : درحال حاضر شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي سازه سكوي پروژه بهرگانسر را ساخته و اين سكو به مرحله حمل و نصب رسيده است كه در اين باره شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي با مشكلاتي روبرو شده است .

وي گفت : براي حمل اين سازه ، شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي به منظور صرفه جويي در هزينه حمل و اجاره نگرفتن كشتي از شركتهاي حمل و نقل خارجي به شركت نفت فلات قاره تقاضاي كشتي براي حمل اين سازه كرد .

نديمي در ادامه تصريح كرد : براساس قوانين مملكتي از آنجا كه شركت مهندسي و ساخت دريايي دولتي است براي اجاره كشتي و دريافت اعتبار ، بايد از بانك مركزي ضمانت نامه بانكي دريافت كرده وبه شركت نفت فلات قاره تحويل دهد .

نديمي افزود : درحال حاضر شركت تاسيسات دريايي در گرفتن اين ضمانت نامه با مشكل مواجه شده است كه اين مشكل نيز با همكاري شركت نفت فلات قاره و هيات مديره شركت ملي نفت درحال حل شدن است .

وي گفت : تامين اعتبار يا فاينانس از مهمترين عواملي است كه گاهي شركت هاي پيمانكاري را با مشكل در انجام طرحها مواجه مي كند .

وي گفت : شركت تاسيسات دريايي با حل اين مشكل مي تواند كارهاي حمل سازه را آغاز كند كه البته با بروز اين مشكل تا حدودي برنامه ها تغيير مي كند .

وي درباره آخرين وضعيت توليد نفت ميدان نفتي بهرگانسر گفت : هم اكنون از اين ميدان روزانه 15 تا 25 هزار بشكه نفت برداشت مي شود كه با انجام طرحهاي توسعه اي اين ميزان به 60 هزار بشكه افزايش مي يابد .

وي تصريح كرد : پيش بيني مي شود تا قبل از سال جديد اين تاسيسات در دريا نصب شود .