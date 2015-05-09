شرق نوشت: پلتفرم Internet.org براساس این ایده بلندپروازانه شکل گرفته که به آن دسته از افرادی در جهان که دسترسی به اینترنت ندارند، امکان دهد از طریق ورود به این پلتفرم، به محتوای وب دسترسی یابند. فیسبوک در پی افزایش دسترسی آن دسته از مردم جهان به اینترنت است که درآمد کمی دارند و عموما در مناطق روستایی زندگی میکنند.
بر اساس گزارش دویچهوله، پلتفرم Internet.org درحالحاضر در ۹ کشور در قارههای آفریقا، آمریکایلاتین و آسیا آغاز بهکار کرده است. کشور هندوستان یکی از این کشورهاست. کریس دانیلز٬ معاون Internet.org که در دهلی بهسر میبرد، این خبر را اعلام کرد. آغاز بهکار پلتفرم Internet.org انتقادهای برخی از متخصصان فناوری در هند را هم به همراه داشت که نسبت به احتمال کنترل اطلاعات توسط فیسبوک و نقض آزادی و بیطرفی فضای نت، هشدار میدهند. به گزارش رویترز، مارک زاکربرگ، مدیرعامل فیسبوک، در پیامی ویدئویی در این ارتباط گفته: «دسترسی به اینترنت به برابری فرصتها میانجامد». او تأکید کرد در این مسیر «بیطرفی نت نباید از دسترسی به اینترنت جلوگیری کند». او ادامه میدهد: «ما بههردو (دسترسی به اینترنت و بیطرفی نت) احتیاج داریم». به اعتقاد زاکربرگ، «در صورتی که اکثریت مردم جهان نتوانند به اینترنت دسترسی داشته باشند، اینترنت محیط برابری نخواهد بود». اگرچه جمعیت آنلاین جهان چندی است که از مرز دو میلیارد نفر گذشته، اما همچنان دوسوم از ساکنان زمین به اینترنت دسترسی ندارند.
دسترسی به اطلاعات مرتبط با -کاریابی و کشاورزی
پلتفرم Internet.org دسترسی رایگان به اینترنت را از طریق گوشیهای موبایل بسیار ساده و گوشیهای هوشمند فراهم میآورد. اطلاعاتی که فرد میتواند از این طریق در وب بیابد، متمرکز بر اطلاعات مرتبط با شغلیابی یا اطلاعاتی مرتبط با کشاورزی، بهداشت و درمان و آموزش است. کاربر همچنین از طریق واردشدن به پلتفرم Internet.org میتواند به وبسایت فیسبوک و سیستم پیغامدهی آن وارد شود. این پلتفرم، با محتوای مرتبطی که بتواند در گوشیهای نهچندان پیشرفته هم قابلمشاهده باشد و با پهنای باند محدود نیز کار کند، سازگار است.
اعتراضات در هند
فیسبوک پیش از این در ماه فوریه پلتفرم Internet.org را در هندوستان به همراه یکی از شرکای خود راهاندازی کرده بود. اما تعدادی از شرکتهای تجارت الکترونیک و تولیدکنندگان محتوا در وب، اطلاعات خود را از این پلتفرم بیرون آورده و ادعا کردند اصول بیطرفی نت که براساس آن، با همه وبسایتها در اینترنت یکسان رفتار میشود نقض شده است. یکی از فعالان عرصه اینترنت در هندوستان که تاکنون کارزارهای زیادی را در دفاع از بیطرفی نت به پیش برده است، آغاز به کار Internet.org را موجب تغییری همیشگی در مسیر اینترنت دانست. بااینهمه دانیلز، از کمپانی فیسبوک، به رویترز میگوید: پلتفرم Internet.org قرار نیست در ارتباط با تولیدکنندگان محتوا در وب، پول را محور قرار دهد؛ نه به آنها پولی پرداخته خواهد شد و نه چیزی از آن اخذ خواهد شد. او تأکید کرد برای تشویق مردم به استفاده از امکانات وب، باید بیطرفی نت را محور کار قرار داد.
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