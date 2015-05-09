به گزارش خبرگزاری مهر، «رابطه» شامل ۵۰ داستان مینیمال از نویسنده‌ای است که در این سال‌ها بیشتر به عنوان نمایشنامه‌نویس فعالیت داشته است. پیش از این نمایشنامه‌های «مرد مقابل»، «اینگرید برگمن با بوی قرمه سبزی» و «آیینه جی. دی سلینجر» به قلم مشتاقی‌نیا منتشر شده است.

نمایش تقدیربازان که این روزها به کارگردانی سیما تیرانداز در سالن چهارسوی تئاتر شهر اجرا می شود، از دیگر نمایشنامه هایی است که مشتاقی نیا نوشته است.

داستان‌های کتاب «رابطه» به همراه تعدادی تصویر چاپ شده اند. طراحی جلد این کتاب نیز توسط صالح تسبیحی انجام شده است.

این مجوعه داستان طی روزهای اخیر توسط نشر کتاب آمه منتشر و به تازگی وارد نمایشگاه کتاب تهران شده است. غرفه این انتشارات در شبستان مصلی امام خمینی(ره)، راهروی ۱۵، شماره ۲۲ قرار گرفته است.