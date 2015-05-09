روزنامه ایران نوشت: همه ما در زندگی با مشکلاتی دست و پنجه نرم میکنیم که خیلیها از آنها بیخبرند. اما بعضی از خانوادهها نه اینکه نخواهند بلکه دیگر نمیتوانند مشکلشان را پنهان کنند. در این مواقع است که باید از دیگران کمک گرفت؛ حالا این کمک هر جوری که میخواهد باشد، مهم این است که به هم اعتماد کنیم و درمان را در میان بگذاریم، شاید کاری از دست کسی برآمد. این ماجرای مادری است که برای نجات دخترش به کمک نیاز دارد.
سپیده دختری ۲۴ ساله است و درست در سالهایی که خیلی از هم سن و سالهای او چیزی از درد دنیا نمیفهمند، درد میکشد. با کمال تأسف او از بیست سالگی به سرطان کلون دچار شده و تحت درمان قرار دارد. با وجود اینکه مشکلاتش زیاد است، هنوز امید دارد و سعی میکند با درس خواندن خودش را به جایی برساند و در حال حاضر دانشجو است. سپیده پدر و مادر زحمتکشی دارد اما این روزها پدرش، او و مادرش را ترک کرده است.
سپیده برای درمان، به تزریق دارو به صورت ماهانه نیاز دارد و هزینههایش برای خانواده او کمرشکن است. این هزینه معادل یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است و تا همین چند وقت پیش پدر و مادر با هم تلاش میکردند مشکل را حل کنند اما وقتی فشارها بیشتر شد، پدر سپیده زیر بار مشکلات کمر خم کرد و همسر و دخترش را ترک کرد. حالا سپیده مانده و مادرش.
این روزها تمام بار زندگی روی دوش مادر سپیده است؛ زنی که با تمیز کردن خانهها و قرض گرفتن هرماهه تلاش میکند پول داروی دخترش را جور کند و نگذارد او درد بکشد. دارویی که سپیده باید به صورت ماهانه تزریق کند، مانع ایجاد عفونت در بدن او میشود و چنانچه به موقع به او رسانده نشود، او دچار دردهای شدیدی خواهد شد. به همین دلیل هر ماه مادرش پر است از استرس و بار غصهای که روی شانههایش سنگینی میکند. در عین حال دکتر او را از فعالیت سنگین منع کرده اما زن بیچاره، چارهای ندارد جز این که خرج خودش و دخترش را با نظافت منازل در بیاورد.
روزنامه ایران در پایان این مطلب، راههای کمک به این خانواده را اعلام کرده و خیرین میتوانند برای کمکرسانی، با این روزنامه تماس بگیرند.
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