بيش از 90 درصد كتاب هاي كتابخانه دانشكده حقوق قابل جايگزيني هستند // بازسازي كتابخانه شبانه روزي انجام مي شود

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، دكتر "مجيد غمامي" شب گذشته در گردهمايي "گلستان در آتش" گفت: كتابخانه دانشكده حقوق داراي 160 هزار كتاب است كه حدود 7 هزار كتاب و مجله در آتش سوزي هفته گذشته از بين رفت. در واقع 5 درصد از كتاب ها و مجلات دانشكده حقوق در آتش از بين رفته است.

وي در خصوص خسارات وارده به بخش مرجع كتابخانه دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران گفت: بيشتر كتاب ها از نوع دايره المعارف، فرهنگ و مجموعه قوانين داخلي و خارجي هستند.

وي تصريح كرد: بيش از 90 درصد كتاب هاي سوخته شده در حادثه آتش سوزي دانشكده حقوق قابل جايگزيني هستند.

دكتر غمامي در خصوص علت اصلي آتش سوزي كتابخانه دانشكده حقوق خاطرنشان كرد: نظريه كارشناسي آتش نشاني به طور رسمي به دانشگاه اعلام نشده است، اما اتصال سيم هاي برق كولر كه برق مورد نيازش را از شبكه اي خارج از شبكه برق دانشكده مي گرفته، علت اصلي اين آتش سوزي عنوان شده است.

مسئول كتابخانه دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران در خصوص روند بازسازي اين كتابخانه گفت: بازسازي مستقيما زير نظر مسوولين دانشگاه انجام مي شود و بودجه تخصيص داده شده كافي است.

وي تصريح كرد: با تاكيد رياست دانشگاه عمليات بازسازي به صورت شبانه روزي پيگيري مي شود و تجهيز كتابخانه به سيستم هشدار دهنده حريق و قفسه هاي ريلي از جمله اقداماتي است كه براي جلوگيري از چنين خساراتي در نظر گرفته خواهد شد.

به گزارش "مهر" ، گردهمايي گلستان در آتش به مناسبت هفتمين روز آتش سوزي كتابخانه دانشكده حقوق دانشگاه تهران با حضور صاحبنظران و تشكل هاي دانشجويي برگزار شد.