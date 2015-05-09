تلاش برای همگانی سازی رشته کوهنوردی

هادی صابری در حاشیه مجمع سالانه هیئت کوهنوردی استان قم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رویکرد کلان کشور در حوزه ورزش، توجه به ورزش همگانی است و بر اساس همین رویکرد، بخشی از فعالیتهای فدراسیون کوهنوردی که با ورزشهای همگانی همخوانی دارد زیر مجموعه فعالیتهای فدراسیون ورزشهای همگانی قرار گرفته است.
وی افزود: در سال ۹۴ بر اساس همین رویکرد، میخواهیم بعد همگانی رشته کوهنوردی را تقویت کنیم ضمن اینکه توجه به هیئتهای استانی زیر مجموعه فدراسیون از اهم برنامههای فدراسیون کوهنوردی است.
دبیر فدراسیون کوهنوردی درباره وضعیت مالی فدراسیون نیز گفت: محدودیتهای مالی معمولا در بدنه ورزش وجود دارد و فدراسیون کوهنوردی هم از این قاعده مستثنی نیست البته شرایط وزارت ورزش را درک میکنیم و باید اذعان کنم که همکاری بسیار خوبی از سوی وزرات ورزش با فدراسیون کوهنوردی در زمینهها مختلف صورت گرفته است.
صابری بیان کرد: قرار بر این است که بودجه فدراسیون در سال ۹۴ افزایش یابد اما رقم دقیق آن مشخص نیست و به زودی به طور رسمی اعلام میشود با این حال امیدوارم این تخصیص بودجه به موقع انجام گیرد تا بتوانیم هیئتهای استانی را تغذیه کنیم.
وی عنوان کرد انتظار غیر منطقی از وزارت ورزش نداریم و باید از حمایتهای وزارت ورزش در زمینههای مختلف تشکر کنیم و امیدواریم وزارت ورزش در موضوع ساخت کمپ تیمهای ملی سنگنوردی از فدراسیون پشتیبانی خوبی داشته باشد.
دبیر فدراسیون کوهنوردی تصریح کرد: موضوع احداث کمپ تیمهای ملی سنگ نوردی کلید خورده است و در سال ۹۴ پیشرفت قابل توجهی خواهد داشت و ظاهرا ردیف بودجه آن هم مشخص شده و احداث این کمپ، یک گام بلند رو به جلو برای توسعه رشته سنگ نوردی در کشور است.
صابری اظهار داشت: وجود این کمپ علاوه بر رشته سنگ نوردی برای برخی رشتههای دیگر که تمرینات موازی با سنگ نوردی دارند نظیر یخ نوردی مناسب است و احداث کمپ تیمهای ملی به فدراسیون کوهنوردی امکان بهره برداری چند بعدی میدهد.
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