باهنر به سخنان نماينده سبزوار اعتراض كرد

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، محمدرضا باهنر در تذكري آيين نامه اي نسبت به سخنان بزرگيان در مخالفت با تسلطي، مبني بر ناراضي بودن خارجيان از معرفي وزير پيشنهادي نفت گفت: اشاره شد كه برخي مقامات خارجي از معرفي تسلطي ناراضي هستند، ولي من ضمن حفظرعايت مسايل ديپلماتيك با كشور ما مي گويم خيلي از كشورهاي خارجي از انتخاب رييس جمهور ما نيز شاد نشدند و در داخل نيز برخي از انتخاب احمدي نژاد خوشحال نشدند.

وي افزود: اين سند بدي است كه يك نماينده در تريبون مجلس از ناراضي بودن برخي مقامات خارجي در مورد وزراي پيشنهادي صحبت كند مگر ما از وزراي نفت ساير كشورها راضي هستيم.

باهنر ادامه داد: همان طور كه ما درك مي كنيم كه هر كشوري بنا به مصالح و منافع خود وزيري را انتخاب مي كند آنها نيز بايد اين مسئله را درك كنند.

وي افزود: متاسفانه اين سهو السان را از سوي آقاي بزرگيان در جلسه امروز شاهد بوديم لذا حيثيت مجلس بايد حفظ شود.

احمد بزرگيان در پاسخ به اين تذكر باهنر گفت: آنچه من گفتم دقيقا گزارش رسيده به دست ما بود و به اين معنا نيست كه ما انتظار داريم تا ديگران از كار ما راضي باشند بلكه در گزارش رسيده مشاهده مي شود كه مقامات خارجي تعجب خود را از انتخاب فردي با ويژگي تسلطي اعلام كرده اند و اين به اين معنا نيست كه اجازه دهيم تا آنها تكليف ما را مشخص كنند و يا دنبال تاييد ديگران باشيم.

وي ادامه داد: منظور من از اعلام اين گزارش اين بود كه انتخاب تسلطي به عنوان وزير پيشنهادي نفت واكنش هاي داخلي و خارجي را ما دنبال داشته و با توجه به اينكه وزير نفت عضوي از اپك است و ممكن است زماني رياست اين سازمان را داشته باشد بايد از محبوبيت در بين خارجيان نيز برخوردار باشد و تخصص وي مورد تاييد باشد.

پس از آن پير موذن خطاب به باهنر گفت: نمايندگان مجلس بايد از جايگاه نمايندگان و مجلس دفاع كنند و هيات رئيسه و نائب رئيس مجلس بايد مواضع جايگاه نمايندگان باشد نه آنكه از وزير پيشنهادي دفاع كند و اين انصاف نيست كه يكسري خود را وكيل مدافع دولت معرفي كنند.

وي افزود: نايب رئيس مجلس نبايد از وزير پيشنهادي دفاع كند و اين رعايت اصل بي طرفي رازير سوال مي برد و بياييد و به آيين نامه اي كه قسم خورده ايد عمل كنيم.

حداد عادل نيز در پاسخ به پير موذن گفت: البته پير موذن صحبت هاي باهنر را تحريف كردند زيرا باهنر اصلا در مورد وزير پيشنهادي صحبت نكرده است.