به گزارش خبرنگار مهر، در نشست خبری که ظهر شنبه در محل انجمن علوم آزمایشگاهی ایران برگزار شد، برخی از نمایندگان انجمن های علوم آزمایشگاهی نسبت به کاهش تعرفه آزمایشگاه های تشخیص پزشکی گلایه داشته و عنوان داشتند که ادامه این وضعیت باعث خواهد شد تا ادامه فعالیت این آزمایشگاه ها دچار مشکل شود.

دکتر سید حسین فاطمی رئیس انجمن متخصصین علوم آزمایشگاهی بالینی ایران با اعلام اینکه تعرفه های سال ۹۴ هنوز ابلاغ نشده است، گفت: از سال ۹۰ به این طرف با افزایش ۳۰۰ درصدی هزینه های خرید وسایل و کیت های آزمایشگاهی مواجه بوده ایم، در حالی که تعرفه ها هیچ افزایشی نیافته است.

وی همچنین از افزایش ۲۵ درصدی حقوق پرسنل آزمایشگاه ها در سال ۹۴ خبر داد و افزود: متاسفانه همان تعرفه ای که مهر ماه سال گذشته در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت تصویب شد، هنوز اجرایی نشده و آزمایشگاه ها دچار بلاتکلیفی هستند.

فاطمی، تعرفه ها K آزمایشگاه را بر اساس کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت ۲۰ هزار تومان اعلام کرد و گفت: شنیده ایم که این عدد برای امسال به ۱۷ هزار تومان کاهش یافته است که اگر واقعیت داشته باشد، فاجعه بار خواهد بود.

رئیس انجمن متخصصین علوم آزمایشگاهی بالینی ایران با تاکید بر اینکه بیش از ۹۰ درصد کارهای آزمایشگاه ها تابع نرخ ارز است، تصریح کرد: دولت هیچ کمک ارزی به خرید کیت آزمایشگاهی نکرده است. بنابراین، وقتی یک آزمایشگاه نتواند خودش را با هزینه ها تطبیق دهد، در نتیجه دچار مشکل خواهد شد.

در ادامه دکتر حسن هاشمی مدنی نماینده انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران، به تعرفه مصوب کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برای آزمایشگاه های تشخیص پزشکی اشاره کرد و افزود: ما قبول کردیم همان تعرفه سال گذشته که ۲۰ هزار تومان برای K آزمایشگاهی بود، اعمال شود اما متاسفانه بعد از گذشت دو ماه از سال ۹۴، نه تنها این تعرفه ابلاغ نشده که شنیده ایم شورای عالی بیمه تعرفه ۲۰ هزار تومان را به ۱۷ هزار تومان تقلیل داده است.

وی، چنین تصمیمی را برای آزمایشگاه های تشخیص پزشکی فاجعه بار خواند و گفت: درخواست ما از وزارت بهداشت و بیمه ها این است که میزان K آزمایشگاهی در بخش دولتی افزایش یابد تا مردم در مراجعه به بخش خصوصی، هزینه بیشتری پرداخت نکنند.