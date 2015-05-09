محسن نادری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سال‌ها بود که در سطح بسکتبال کشور تیمی نداشتیم که علت آن بی‌میلی بخش خصوصی به تیمداری در این رشته ورزشی بود البته فصل گذشته در آستانه تحقق این هدف بودیم اما اسپانسر هیئت بسکتبال در آخرین لحظه از تیمداری منصرف شد.

وی افزود: نمی‌خواهیم داستان تیم‌هایی نظیر راه و ترابری تکرار شود و منطقی نیست که بدون برنامه وارد لیگ دسته اول یا بر‌تر کشور شویم و با انبوهی از طلبکار و بدهی کار را‌‌ رها کنیم و تیمداری کردن با این شیوه از نظر هیئت بسکتبال استان قم اشتباه محض است.

دبیر هیئت بسکتبال قم گفت: بسکتبال قم امسال پس از سال‌ها غیبت دوباره به لیگ کشور برمی‌گردد و قرار است این هفته جلسه‌ای با فدراسیون بسکتبال داشته باشیم تا مشخص شود در چه دسته‌ای شرکت می‌کنیم اما این تصمیم جدی است و رایزنی‌هایی مثبت برای در اختیار گرفتن حامی مالی نیز انجام شده است.

نادری بیان داشت: تمرینات تیم بسکتبال قم نیز با حضور بازیکنان بومی آغاز شده و همه نفرات ما را در این مسابقات بومی‌ها تشکیل خواهند داد زیرا بسکتبال قم این ظرفیت را دارد که با بازیکنان قمی به موفقیت برسد و نمی‌خواهیم همانند چند سال پیش تیمی غیر بومی داشته باشیم و بسکتبالیست‌های قم تماشاگر باشند.

وی عنوان کرد: هیئت بسکتبال قم در زمینه استعدادیابی و بازیکن سازی ماموریت خود را انجام داده و عملکرد تیم‌های پایه ما بیانگر تلاشی است که در این زمینه انجام شده ضمن اینکه تیم نادر شیمی قم در لیگ بانوان نیز امسال همانند سال گذشته با تجربیاتی بیشتر در لیگ بانوان کشور حضور پیدا می‌کند.

دبیر هیئت بسکتبال استان قم تصریح کرد: وقتی سال گذشته بانوان بسکتبالیست ما در لیگ حاضر شدند بسیاری از اهالی بسکتبال کشور از فعال بودن بسکتبال بانوان در قم ابراز شگفتی می‌کردند در حالی که ما با تیمی بسیار جوان و بی‌تجربه برابر تیم قدرتمند مشهد با اختلاف یک پرتاب باختیم و تجربیات سال گذشته بدون شک امسال به کار ما می‌آید.

نادری افزود: حدود ۱۲۰۰ بسکتبالیست سازمان یافته در قم وجود دارند و تیم‌های بسکتبال قم در رده‌های سنی مختلف در بخش مردان و زنان مشغول به فعالیت هستند.