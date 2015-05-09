به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت پژوهشی فرهنگستان هنر با همكاری موسسه فرهنگی هنری صبا و پژوهشكده هنر در ادامه سلسله برنامه‌های بزرگداشت ستارگان فروزان و جاوید هنر سه شنبه ۲۲ اردیبهشت ماه، نمایشگاهی از آثار زنده یاد جواد حمیدی را در فرهنگستان هنر برگزار کرده و برایش بزرگداشت می گیرد.

در این مراسم محمدعلی معلم‌دامغانی، حبیب آیت اللهی، سیدمهدی حسینی، محمدعلی رجبی و ناهید عبدی به بیان فعالیت های هنری و آثار تالیفی و پژوهشی زنده یاد حمیدی می‌پردازند.

جواد حمیدی نقاش و پژوهشگر معاصر در رشته نقاشی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران مدرک لیسانس را اخذ کرد. برای تحصیلات تكمیلی به فرانسه رفت و در مدرسه هنرهای زیبای پاریس آموزش دید. وی پس از چهار سال با مدرک معادل دکترا، فارغ التحصیل شد و به ایران بازگشت و با شغل استادی به مدت ۴۰ سال در دانشگاه الزهرا (س)، دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه تربیت مدرس به آموزش هنرجویان پرداخت.

حمیدی عضو پیوسته (جاوید) فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران است که در ردیف نسل اول پیشگامان نقاشی معاصر ایران قرار می گیرد.

مراسم بزرگداشت زنده یاد حمیدی سه‌شنبه ۲۲ اردیبهشت، ساعت ۱۶:۳۰ در تالار ایران فرهنگستان هنر به نشانی خیابان ولی‌عصر(عج)، پایین‌تر از چهارراه طالقانی برگزار می‌شود.