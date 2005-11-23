دفتر هيات عالي مستقل انتخابات عراق در ايران گشايش يافت

به گزارش خبرگزاري مهر، اين هيات با ارسال نمايري به اين خبرگزاري، اعلام كرد كه دفتر خود را در ايران افتتاح مي كند تا مستقيما فعاليت هاي خود را براي فراهم كردن فرصت مشاركت در انتخابات آتي عراق در مقابل عراقي هاي مقيم ايران انجام دهد.



در اين بيانيه آمده است كه به زودي نام شهرها و مراكز انتخاباتي و تدابير روند برگزاري انتخابات آتي پارلماني عراق بر اساس برنامه ها و دستورالعمل ها و جدول زمان بندي مقرر از طريق رسانه هاي گروهي اعلام خواهد شد تا اتباع عراقي مقيم ايران هم بتوانند در انتخابات پارلماني آتي كشورشان شركت كنند.



انتخابات پارلماني عراق قرار است 15 دسامبر آتي(24 آذر) در سراسر عراق برگزار شود و بيش از 220 حزب و ائتلاف و گروه سياسي در اين انتخابات براي كسب كرسي هاي پارلمان آتي با هم به رقابت خواهند پرداخت كه مهمترين ائتلاف ها ، ائتلاف عراق يكپارچه به رهبري سيدعبدالعزيز حكيم و ائتلاف العراقيه به رهبري اياد علاوي و ائتلاف كردستان به رهبري بارزاني و طالباني است.



رقابت هاي انتخاباتي احزاب و جنبش ها براي شركت در انتخابات پارلماني دسامبر نيز چندي پيش آغاز شد كه به گفته فريد ايار از اعضاي هيات عالي مستقل انتخابات عراق، به جريان ها و ائتلاف هاي مورد تاييد اين هيات اجازه داده شده است كه رقابت هاي انتخابات خود را از زمان شروع تاريخ كانديداتوري نامزدها آغاز نمايند و اين روند را تا روز راي گيري ادامه دهند .

وي افزود : رقابت هاي انتخاباتي آزاد و درچارچوب قوانين و اساسنامه هيات عالي مستقل انتخابات خواهد بود.



ايار خاطر نشان كرد اساسنامه كه هيات عالي انتخابات در اين زمينه براي رقابت هاي انتخاباتي صادر كرده است داراي شرط و شروطي است كه تمام گروههاي سياسي و ائتلاف هاي تاييد شده بايد در زمان رقابت هاي انتخاباتي رعايت كنند.



