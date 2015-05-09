مجتبی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تقی امیریانی فوق تخصص گوارش و پزشک داوطلب جمعیت هلال احمر گلستانی ظهر امروز در همایش « انسان مهربان، دنیای آرام» که با حضور رئیس جمهور برگزار شده بود هدیه را از دستان رئیس جمهور گرفت.

وی هدف از برپایی این همایش را تجلیل از امدادگران، داوطلبان و جوانان نمونه جمعیت هلال احمر کشور اعلام کرد و گفت: حضور در طرح ها و برنامه های خیرخواهانه و عام المنفعه جمعیت و حضور در کاروان های سلامت مناطق محروم از جمله سیستان و بلوچستان از مولفه های انتخاب داوطلب برتر بود.

اکبری ادامه داد: حضور و تدریس در دوره های تربیت مربی منادیان سلامت و همکاری در تالیف کتب آموزشی از دیگر موارد انتخاب دکتر امیریانی به عنوان داوطلب برتر به شمار می رود که تمام این مولفه ها در این پزشک متخصص داوطلب وجود داشت.