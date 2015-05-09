به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل اوقاف و امورخیریه استان قزوین، شعبانعلی رادمنش سرپرست منطقه یک کشوری موسسه قرض الحسنه راسخون کشور با حضور در دفتر حجت الاسلام مصطفی نوروزی مدیر کل اوقاف و امورخیریه استان قزوین با وی دیدار کرد.

حجت الاسلام مصطفی نوروزی در این دیدار، صندوق قرض الحسنه راسخون را سبب تقویت و استمرار اجرای نیات واقفان دانست و اظهارداشت: افتتاح سامانه جامع بقاع و موقوفات و تعامل با موسسه قرض الحسنه راسخون آرزوی دیرینه اوقاف بوده تا با این حرکت عظیم ساماندهی خوبی در امورات اجرایی اوقاف صورت گیرد.

وی افزود: با توجه به منابع مالي خوبي كه اوقاف در اختيار دارد مسولين سازمان اوقاف برآن شدند تا با تمركز مالي و داشتن يك سيستم يكپارچه مديريت مالي كارهاي بزرگي در راستاي احياي موقوفات و به ثمر رساندن اهداف وقف در جامعه انجام دهند و با بررسي هاي انجام شده موسسه قرض الحسنه راسخون طراحي ودر سطح كشور راه اندازي شدو الحمدالله منشاء خدمات بیشماری در استان در راستای عمران و آبادانی موقوفات و بقاع متبرکه شد.

رادمنش با اشاره به آمادگي كامل راسخون براي انجام عمليات مالي گفت : با تأسيس موسسه قرض الحسنه راسخون كه وابسته به سازمان اوقاف بوده، اين سازمان اختيار كامل بر گردش مالي حسابهاي خود را خواهد داشت و به آساني مي‌تواند در جهت اجرا و تحقق نيات واقفان خيرانديش گام بردارد.

وي با بيان اينكه كليه اقدامات مالي ادارات اوقاف وامور خيريه توسط اين صندوق انجام مي‌گيرد اظهار داشت: شعب موسسه قرض الحسنه راسخون با استفاده از خطوط MPLS اينترانت به شعب مركزي و به سيستم بانكداري بانك ملي متصل است.

در این دیدار در خصوص مدیریت مالی منابع مالی موجود در سطح استان و اتخاذ روش ها و سیستم های مطلوب مالی جهت بهره برداری بهینه از این منابع بررسی و تصمیم گیری شد.