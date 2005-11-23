بسيج نمادي از خود گذشتگي و ايثار است

به گزارش گروه دانشگاهي "مهر" در اين پيام آمده است: بيست و شش سال پيش در چنين روزي به فرمان بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني رضوان الله تعالي عليه بسيج مستضعفين تشكيل شد و ديري نپاييد كه اين تشكل نوپا به گوشه و كنار اين كشور، شهرهاي كوچك و بزرگ، روستاهاي دور و نزديك و به دل هاي مردم اين سرمزين، زن و مرد، پير و جوان، عارف و عامي رسوخ كرد، تا آنجا كه به درستي ارتش بيست ميليوني عنوان گرفت.

روشن بيني و آينده نگري حضرت امام (ره) در تشكيل ارتش بيست و ميليوني، هنگامي بر همگان آشكار شد كه به فاصله 10 ماه از صدور فرمان بسيج، مقابله استكبار جهاني با انقلاب اسلامي در قالب جنگ تحميلي عراق عليه ايران آغاز شد و ارتش تا دندان مسلح عراق در نخستين ماه هاي حمله ناجوانمردانه خود بخش هاي مهمي از خاك ميهن اسلامي را اشغال كرد و اين ميدان، آزمايش بزرگ و خطيري بود كه در مقابل بسيجيان گشوده شد كه به فرمان رهبري مي بايست پيشگامان خدمت به محرومين و بازسازي و نوسازي ميهن اسلامي باشند، با اينهمه گويا تقدير، خدمت متفاوتي را براي بسيجان در نظر گرفته بود، خدمتي كه با تقديم جان بسيجيان دريا دل ملازمه داشت.

وي در بخش ديگري از اين پيام آورده است: آري تقدير چنين رقم زده بود كه بسيجيان در نخستين آزمايش الهي، جان بر كف در راه آزادي ميهن اسلامي، در كنار ارتشيان و پاسداران شجاع بپا خيزند و آفريننده حماسه اي باشند كه تاريخ نظير آن را كمتر به ياد داشته است. اما خدمات بسيج به خدمت در جبهه هاي جنگ محدود نمايد كه نبايست مي ماند. بسيج به عنوان نمادي از خود گذشتگي و ايثار تعريف مي شد و بنابراين تعريف مي توانست و مي تواند در عرصه هاي علمي، فرهنگي، هنري و به طور كلي در همه عرصه هاي اجتماعي به نيكوترين وجه نقش آفريني داشته باشد. بسيجي در عرصه خدمت خود را نمي بيند و نبايد ببيند بلكه به ديگران مي انديشد و هواي خدمت به همنوعان و كشور را در سر دارد. بسيجي سرباز است، بسيجي جانباز است، بسيجي پشتوانه ملت و نظام جمهوري اسلامي است.

وزير علوم در پايان پيام خود آورده است: اينجانب بار ديگر سالگرد تشكيل بسيج مستضعفين را به محضر معظم رهبري ، ملت سلحشور ايران و تمامي بسيجيان دريا دل بخصوص بسيجيان عرصه علم و دانش تبريك و تهنيت مي گويم و به ارواح طيبه امام راحل عظيم الشان و تمامي شهداي بسيجي درود مي فرستيم و دوام توفيقات همه خدمتگزاران به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران را از خداوند بزرگ خواهانم.